Si discute delle prime immagini dal telescopio Webb con l'esperto Fabio Ortolani

Giovedì 11 agosto torna l'appuntamento mensile aperto al pubblico del Gruppo Astrofili Faenza, presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (ingresso dal terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi). L'incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, e sarà la quattordicesima puntata della serie "Usciamo a Riveder le Stelle". Dalle 21 Fabio Ortolani del Gruppo Astrofili Faenza, parlerà del James Webb Space Telescope, mostrando e commentando le prime immagini.



A seguire, dalle 22, condizioni meteo permettendo, osservazione guidata del cielo, ad occhio nudo e con i binocoli e i telescopi a disposizione dell'associazione. Per motivi organizzativi, per partecipare dal vivo è gradita la prenotazione attraverso i contatti disponibili sul sito del Gruppo Astrofili Faenza.



Il 12 luglio sono state pubblicate le prime immagini ufficiali provenienti dal Telescopio Spaziale James Webb. Sono immagini molto nitide e spettacolari, e forniscono molte più informazioni rispetto ai telescopi precedenti. Verranno discusse mettendo in evidenza gli aspetti tecnici e le informazioni scientifiche che il nuovo telescopio ci può fornire. Sono state ideatiche tecniche di osservazione innovative e per il momento esclusive, per sfruttare al massimo le potenzialità del telescopio, e che potranno avere ricadute in altri progetti. Ne parlerà Fabio Ortolani, fisico e socio del Gruppo Astrofili Faenza.