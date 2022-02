"Prime Impressioni": in mostra i lavori degli allievi della scuola di disegno

Indirizzo non disponibile

Sabato 19 febbraio, dalle 17.30 alle 20, nel complesso degli ex Salesiani in via San Giovanni Bosco 1 a Faenza, verrà presentata la mostra ‘Prime Impressioni’, un’esposizione dedicata ai lavori prodotti dagli allievi, grandi e piccoli, che stanno frequentando i corsi della scuola di disegno Tommaso Minardi.

Saranno esposti: disegni e collage realizzati dai bambini iscritti ai corsi tenuti da Antonella Bassenghi e da Annalisa Quarneti e dai ragazzi del corso di Mirco Denicolò; ritratti e nature morte dei ragazzi e adulti del corso di disegno di Monika Grycko e i dipinti ad olio realizzati dagli adulti del corso di pittura con Martino Neri. All’evento sarà presente l’assessore Luca Ortolani, in rappresentanza del Comune di Faenza.

“Si tratta di un modo per premiare il talento, i progressi fatti e i brillanti risultati ottenuti fino ad ora dai partecipanti ai nostri corsi – dichiara il coordinatore didattico artistico della Scuola, Matteo Zauli –. Risultati che saranno ben visibili a tutti coloro che vorranno vedere la mostra. Ringrazio la scuola di musica Sarti, che accompagnerà l’evento con performance musicali pensate ad hoc”.

La Scuola quest’anno ha registrato un notevole aumento di iscrizioni soprattutto da parte dei bambini, tanto da dover triplicare le classi previste. Attualmente la scuola accoglie un totale di 81 allievi, di cui 67 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Al momento ci sono ancora posti nei corsi per adulti (dai 16 anni in su) mentre per quelli dei più piccoli viene tenuta una lista d’attesa.