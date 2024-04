L'Italian Jazz Orchestra tiene a battesimo il Ravenna Jazz all'Alighieri

Arriva l'esordio per il Ravenna Jazz: venerdì 3 maggio alle 21 al Teatro Alighieri per la prima serata del festival si esibirà l’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti, con la pianista Rita Marcotulli e il cantante John De Leo come solisti ospiti d’eccezione. La produzione originale che proporranno, “Blue Suede Shoes”, è un omaggio alle musiche di Elvis Presley (inizio alle ore 21). Biglietti: intero da euro 20 a 30; ridotto da 16 a 26.

Ravenna Jazz è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna.

Torna in scena la produzione originale del festival Crossroads 2023 dedicata alle canzoni di Elvis Presley, rivisitate in forma jazz-sinfonica dall’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti. Tra rock ’n’ roll e pop d’alto profilo, lo stesso Presley aveva scoperto il potenziale del proprio repertorio tradotto in arrangiamenti opulenti. Giuseppe Zanca, Massimo Morganti, Marco Postacchini e Petretti firmano gli arrangiamenti per un organico di una ventina di strumentisti, mentre in veste di ospiti speciali sono convocati la pianista Rita Marcotulli e il cantante John De Leo, la cui versatilità vocale e la spiccata personalità sono un ottimo biglietto da visita per il confronto con un’icona come Presley. Alle spalle degli artisti, sullo sfondo del palco, scorreranno immagini di repertorio, spezzoni di film, concerti, special televisivi e interviste di Elvis, creando una scenografia in movimento.

Indirizzi e Prevendite: Teatro Alighieri, Via Mariani 2, tel. 0544 249244. Biglietteria: giorni feriali ore 10-13, giovedì anche ore 16-18, biglietteria giorni di spettacolo dalle ore 20. Prevendita: Biglietteria del Teatro Alighieri; tutte le agenzie e filiali della Cassa di Ravenna; IAT Ravenna, Via Corrado Ricci 39, tel. 0544 482838; IAT Cervia, Via Evangelisti 4, tel. 0544 974400. Prevendita on-line: www.teatroalighieri.org, www.crossroads-it.org.