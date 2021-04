Primo maggio: una pedalata in bici dal centro alla campagna ravennate

Con il 1° maggio la Fiab Ravenna torna alle uscite di gruppo con un giro nella campagna ravennate e propone un percorso facile di 45 km circa nelle zone della Romagna che passa da Villanova di Ravenna, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Madonna dell’Albero. L’appuntamento è alle ore 9:00 in Piazza San Francesco e il rientro è previsto per le 12:30. Si torna quindi a pedalare insieme nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid.