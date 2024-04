Torna il rito delle "croci di maggio" a protezione dei raccolti e delle campagne

Venerdì 3 maggio il Consorzio Agrario di Ravenna, l'Associazione culturale La Grama e la Pro Loco di Russi promuovono il recupero delle antiche tradizioni rurali, attraverso una serie di appuntamenti dedicati al "Giorno della Santa Croce".

Un tempo nelle campagne veniva attuata la pratica delle "croci di maggio" a protezione dei prodotti della terra e, in particolare, del raccolto del grano. Le croci venivano apposte presso i campi di grano il 3 maggio di ogni anno. Tale tradizione richiama alla memoria antichissimi riti di fertilità, cristianizzati e collegati alla celebrazione del ritrovamento della Croce di Cristo. La pratica prevedeva una croce per ogni campo di grano; dopo il raccolto, le croci non dovevano essere assolutamente distrutte poiché soltanto la forza della natura avrebbe potuto distruggerle.

La giornata inizia alle ore 8, all'Azienda agricola Montone, Podere Sant’Anna (via Ravegnana 359) con la benedizione a cura di Don Luca e la piantumazione della Santa Croce a protezione del raccolto. A seguire, buffet e intrattenimento musicale con Luciano Ricci.

Si prosegue alle ore 18, presso la Pieve di San Pancrazio, con la Santa Messa presieduta da Don Giorgio e la benedizione delle croci.

A conclusione della giornata, presso il Museo della Vita Contadina in Romagna di San Pancrazio, in via XVII Novembre 2/a, si terrà una serata divulgativa sul tema delle tradizioni rurali locali.

Una usanza locale, presente soprattutto nel contado, è quella di porre delle frasche alle finestre, il primo giorno di maggio. E' possibile fotografare la propria finestra addobbata il 1° maggio, e inviare la foto all'indirizzo email proloco@comune.russi.ra.it Entro il 2 maggio.

Le migliori fotografie verranno presentate nel corso della serata del 3 maggio.