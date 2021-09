Prodotti a km zero, degustazioni e Fattoria degli animali: torna il mercato contadino

Prezzo non disponibile

E’ il cibo prodotto dagli agricoltori locali il protagonista del Mercato contadino che Campagna Amica Ravenna promuove lungo Corso Farini nelle giornate della Fira di Sett Dulur. Dal 16 al 20 settembre, dalle 18 alle 23 (la domenica dalle 15.30 alle 23) cittadini e visitatori potranno assaggiare e acquistare le produzioni tipiche del Ravennate e dell’Emilia-Romagna a filiera corta ed origine garantita: salumi di mora romagnola, olio extravergine, ortofrutta di stagione, confetture e marmellate, miele biologico, uova da galline allevate a terra, pane e prodotti da forno, formaggi, vini autoctoni, ma anche fiori, piante aromatiche e tanto altro.

Sempre Campagna Amica, in collaborazione con Terranostra, l’associazione degli agriturismi di qualità di Coldiretti, animerà la mattinata di domenica in piazza Farini. Qui, dalle 9.30 alle 13, aziende agricole e cuochi contadini proporranno degustazioni, assaggi e agriaperitivi da passeggio in abbinamento a vini del territorio. Sempre la centrale piazza Farini ospiterà negli stessi orari ‘La Fattoria degli animali’ che consentirà a grandi e piccini di scoprire da vicino e dalla viva voce degli allevatori, tutte le caratteristiche delle razze romagnole.