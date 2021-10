Prodotti artigianali di qualità ed eccellenze enogastronomiche al Mercatino da Forte dei Marmi

Si ricrea la sinergia fra Il Mercatino da Forte dei Marmi con il Consorzio “Il Mercato” di Ravenna per valorizzare “L’eccellenza di Romagna”. Il “Versilia Style” torna così a Ravenna nella giornata di domenica 24 ottobre, dalle 8.00 alle 19.00, nell'area del mercato di piazza Zaccagnini.

Appuntamento dunque non con il solito mercato, ma con un evento commerciale che punta all'alta qualità: tra gli stand si possono trovare la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse in pelle, raffinata biancheria da casa, pizzi e lingerie. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori e, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.