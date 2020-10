Prodotti di qualità in piazza con "L'eccellenza di Romagna"

Dopo il buon successo delle manifestazioni dello scorso anno, il Consorzio Il Mercato di Ravenna riporta la qualità del mercato in Piazza Kennedy, con la fiera mercatale “L'Eccellenza di Romagna”.

Domenica 11 ottobre, dalle ore 9:00 alle 19:00 in pieno Centro Storico, magari dopo aver gustato si potrà trovare abbigliamento per tutti i gusti, calzature, prodotti per la casa, tutto per i gli acquisti di stagione a prezzi e qualità garantita.