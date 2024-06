Alluvione, anche d'estate si raccolgono fondi con la proiezione di "Anime nel fango" 

“La solidarietà non va in vacanza” è il titolo sotto il quale cominciano le proiezioni estive di “Anime nel fango”, il docufilm di Ettore Zito tratto dall’omonimo libro di Luca Giacomoni che racconta i giorni dell’alluvione del Maggio 2023 attraverso storie che contengono tutte un messaggio di speranza e altruismo.

La solidarietà, la perseveranza e la capacità di guardare oltre la tragedia sono i punti focali del docufilm che non pone in evidenza (così come il libro) i fatti drammatici di quei giorni già ampiamente noti.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato netto entrerà a far parte del Progetto di raccolta fondi Anime nel fango destinato alle vittime dell’alluvione. Il 12 Giugno ore 21.30 Arena di Bagnacavallo con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e la collaborazione del Cinecircolo Fuoriquadro. Il 16 Giugno ore 21.00 Golf Club Oasi di Magliano con il patrocinio del Comune di Forlì e l’organizzazione di TM Eventi.