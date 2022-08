Progetto Life Prepair: a Lido di Classe l'anteprima italiana del docuviaggio "C'è aria per te"

Quasi tre mesi fa, a fine maggio, fu presentato in anteprima a Bruxelles, alla Commissione Europea, durante l’evento organizzato per raccontare i risultati del progetto LIFE PrepAIR – www.lifeprepair.eu. Oggi “C’è aria per te – il docuviaggio”, realizzato all’interno del progetto stesso (che ha lo scopo di implementare le misure previste dai piani regionali e dall’accordo per la qualità dell’aria del bacino padano, rafforzandone la sostenibilità e la durabilità dei risultati), inizia ad essere presentato anche al pubblico: la prima assoluta in Italia è in programma nella serata di martedì 30 agosto all’Arena del Sole di Lido di Classe, a chiusura della XV edizione del Festival Naturae.

La proiezione, prevista per le 21.30, verrà anticipata da una breve presentazione da parte di Irene Priolo, Assessore all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna: partner capofila del progetto LIFE PrepAIR, assieme alle altre Regioni del bacino padano, alla Provincia di Trento, alla Slovenia e a diverse altre realtà territoriali. Sarà presente anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna, Gianandrea Baroncini.

Se l’inquinamento atmosferico è da sempre uno dei principali problemi dell’area padana, anche a causa delle sue caratteristiche geomorfologiche, PrepAIR ha contribuito in questi anni ad approfondirne i fattori di impatto e consolidare la base scientifica propedeutica a delineare le soluzioni e le politiche di riferimento, inclusa la sensibilizzazione della società civile.

“C’è aria per te – il docuviaggio” – scritto e diretto da Andrea Tagliapietra, fotografato e montato da Luca Guidi e prodotto da ART-ER - fa parte appunto di queste sollecitazioni, come azione interna all’omonima campagna di sensibilizzazione (www.ariaxte.it) . In 45 minuti, racconta il viaggio in bicicletta del “comicista” Paolo Franceschini (attore, comico, speaker di Radio Kiss Kiss), che ha scelto da tempo la bici come mezzo di spostamento al posto dell’auto. E che sulle due ruote ha svolto un viaggio lungo l’asta del Po, alla ricerca di quanto di positivo si sta facendo per migliorare la qualità dell’aria.

Il docufilm è allora un diario di viaggio in sette tappe, dallo spirito allegro e scanzonato, che va alla scoperta delle esperienze più significative raccontate direttamente da chi le ha ideate, sostenute e sperimentate: e riesce a comporre un mosaico variegato di realtà virtuose e di impegno.

Dopo la proiezione romagnola, “C’è aria per te” verrà presentato in diverse altre occasioni pubbliche, in varie città d’Italia. Disponibile in vari formati, il docufilm è a disposizione gratuita di chiunque volesse proiettarlo (anche all’interno di contesti culturali, educativi, scolastici). Per contatti, ufficiostampa@lifeprepair.eu