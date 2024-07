Cotignola apre le porte dell'Arena della balle di paglia

Da mercoledì 10 a martedì 16 luglio a Cotignola torna l'Arena delle balle di paglia, che giunge quest'anno alla sedicesima edizione. Circa cinquanta appuntamenti tra teatro, musica e stupore decorati dal giallo della paglia, circondati da installazioni di land art, dove il fiume Senio incontra il Canale emiliano romagnolo.

Quest'anno l'Arena è dedicata alla "rivoluzione dei matti", declinata in tre sogni, diversi ma complementari: il Fitzcarraldo di Werner Herzog, il Marco Cavallo di Franco Basaglia nel centesimo anniversario della sua nascita e le fiere nei boschi del pittore cotignolese Claudio Montini.

Il programma

La prima serata, mercoledì 10 luglio, sarà priva di eventi e spettacoli. Una serata pensata per chi vuole immergersi senza interferenze nei luoghi dell'Arena e viverli nella loro essenzialità. Giovedì 11 luglio ci saranno i concerti di Opoponax quartet, Orquesta Reusónica Trio e Dagger Moth, e lo spettacolo Zitti tutti! di Raffaello Baldini. Venerdì 12 luglio l'incontro «Matti, mattacchioni, quasi matti. Chi siamo?», la «Gara delle batterie elettroniche», The Sweet Life Society in concerto, il concerto delle fisarmoniche al buio di Vincenzo De Ritis e il dj set di Che Sbatta. Sabato 13 luglio sono in programma il concerto de Gli Orsi, vincitori di Musica nelle aie 2024, l'Odiséa di Tonino Guerra, Arianna Pasini ed Emma Nolde in concerto, e il viaggio musicale sonoro notturno «Raapta». Domenica 14 luglio il racconto di cento labirinti italiani con Ettore Selli, Setak in concerto e il Mistero Buffò di Dario Fo e Franca Rame con Matthias Martelli.

Lunedì 15 luglio il racconto di otto storie di ordinaria sostenibilità a cura del Consorzio per il Canale emiliano romagnolo, lo spettacolo di Matteo Galbusera e i concerti di Bianco e della Microband. Martedì 16 luglio Wunder Tandem in concerto, lo spettacolo Tre piccoli fiori gialli di e con Giorgia De Bastiani; gran ballo finale con il concerto dei Mephisto Brass e, a seguire, l'asta delle balle. Spazio anche ai piccoli con l'Arena bambini: tutte le sere (tranne il 10 luglio) un programma ad hoc per i più piccoli, con giochi, laboratori e spettacoli sulla paglia (partecipazione sempre gratuita).

I visitatori potranno perdersi nei luoghi dell'Arena e ammirare numerose installazioni di land art, sia nuove, sia residue dalle passate edizioni. La land art è sempre stata il fulcro dell'Arena, il cui scopo principale è quello di stupire e meravigliare, in un luogo dove incontrare tracce profonde di relazioni tra uomini. Tra le novità, il Marco Cavallo di Oscar Dominguez, gli alberi quadrati di Megx, l'uccello e le torri nella golena di Ars Ruralis, gli interventi sonori di Enzo Cimino (che terrà anche un laboratorio per dare voce alle piante), e le installazioni in ricordo di Claudio Montini.

L'ingresso è a offerta libera per mercoledì 10 luglio, 2 euro per giovedì 11 luglio e 5 euro per le restanti serate. L'Arena apre tutte le sere alle 19, mentre dalle 19.30 sarà attivo il punto ristoro con birra, vino, piadine farcite e tanto altro (anche prodotti per vegetariani e celiaci). L'Arena delle balle di paglia si raggiunge dal parcheggio di via Cenacchio, seguendo le indicazioni; è possibile percorrere solo la carraia segnalata di fianco al Canale emiliano romagnolo. Servizio navetta per mobilità ridotta al numero 333 4183149 (attivo dalle 18.30 nei giorni dell’Arena).

L'Arena delle balle di paglia è organizzata da Primola Cotignola con la collaborazione dei contadini di Cotignola, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Cotignola e di Romagna acque e la collaborazione del Consorzio per il Canale emiliano romagnolo. Primola ringrazia per la collaborazione le associazioni Selvatica, Amici del fiume Senio, Pro loco, motoclub «I Leoni», Auser, gli iscritti dell’albo dei volontari comunali, il Circolo Campagnolo e la Sc Cotignolese. Per ulteriori informazioni, arenadelleballedipaglia@gmail.com o 333 4183149 (scrivere su WhatsApp, chiamate dalle 16 alle 20 solo nei giorni dell'Arena).