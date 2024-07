Un omaggio alle "rivoluzioni dei matti" al festival nell'Arena delle Balle di Paglia

Dopo la raccolta delle balle di paglia per la costruzione di palco e arena, Cotignola è pronta ad accogliere la sedicesima edizione di uno dei festival più caratteristici del Ravennate, quello all'Arena delle Balle di Paglia. Concerti, incontri, spettacoli di teatro, laboratori per bambini, circondati da installazioni d'arte di terra e di fiume, dove il Senio incontra il Canale emiliano romagnolo. Spazio anche alle prelibatezze dello stand gastronomico. La sedicesima edizione, che si svolgerà dal 10 al 16 luglio, è dedicata alla Rivoluzione dei matti. Tre sogni, spiegano gli organizzatori, dedicati al Fitzcarraldo di Werner Herzog, a Marco Cavallo di Franco Basaglia e alle fiere nei boschi di Claudio Montini.

L’Arena delle Balle di Paglia è ideata e realizzata da "Quelli di Primola", associazione presieduta da Mario Baldini, con la collaborazione dei contadini, della Pro Loco di Cotignola, degli Amici del fiume Senio, dell’Associazione Selvatica, degli iscritti all’albo dei volontari comunali, della Società ciclistica Cotignolese, del Circolo Campagnolo, Auser, Motoclub "I Leoni". La manifestazione è sostenuta anche da Regione Emilia-Romagna e Comune di Cotignola, oltre che dal Canale Emiliano Romagnolo e Romagna Acque.

Il programma

Si parte mercoledì 10 luglio con "Gnit, la Conquista dell’inutile". Alle ore 21.30 Roberto Magnani legge Fitzcarraldo. Sotto la cupola di bambù. Ingresso a offerta libera.

Il giorno dopo, giovedì 11, si accede all'Arena con un contributo di due euro. Dalle 19 alle 21 apre l'"Arena dei bambini" con la "Campagna da Favole", laboratorio in cui i più picoli possono giocare con i paesaggi magici dell’artista Claudio Montini. Tra le fronde di un albero, tra i ciuffi d’erba, dietro un cespuglio spuntano personaggi inaspettati. Invenzioni a colori dei bambini, ottenute attraverso disegni e ritagli di carta lavorati a collage, per realizzare una galleria di opera-racconto nel bosco. Iniziativa a cura di Immaginante (dai 4 ai 10 anni), non è necessaria la prenotazione.

Spazio alla musica alle 20: sotto la Cupola di bambù spazio a Opoponax quartet, un tributo ai primi matti che presero il jazz e lo unirono al funk. (Alessandro Scala: sassofono, Enrico Ronzani: pianoforte, Henrique Molinario: contrabbasso, Manuel Giovannetti: batteria). Alle 21 al Palco centrale Orquesta Reusónica Trio in concerto, dalla Catalogna, un concerto-spettacolo con Rocco Papìa, Xavi Lozano, Antonio Sánchez Barranco. Alle 21.30 alla Golena dei poeti "Zitti tutti!" di Raffaello Baldini: dopo 31 anni ritorna sul palco lo spettacolo scritto dal poeta Raffaello Baldini, interpretato da un attore romagnolo doc, Deni Campitelli per un'anteprima di una produzione Teatro Due Mondi,

con Denis Campitelli, regia di Alberto Grilli. Alle 22.15 al Veliero di Vitalba "Dagger Moth" (Sara Ardizzoni), chitarrista e cantante in concerto.

Venerdì 12 luglio (ingresso 5 euro) nuovo appuntamento con l'Arena dei Bamini dalle 19 alle 21. Alle 20 ancora la Cupola di bambù l'evento "Matti, mattacchioni, quasi matti. Chi siamo? - La cura della follia in pagliese, per i matti di ieri, oggi e domani pensando a Franco Basaglia (1924-1980) e Gian Franco Minguzzi (1927-1987)". Dibattito con l'organizzatore del festival Mario Baldini e Lorenzo Gottarelli (medico Psichiatria SPDC di Ravenna), Ilic Rossi (psichiatra, già Direttore del dipartimento salute mentale di Ravenna), Giulio Petroncini (infermiere psichiatra, che frequentò l'OP di Trieste al tempo di Basaglia), Bruna Zani (Ordinaria di Psicologia sociale e di comunità, Presidente dell’Istituzione Gianfranco Minguzzi di Bologna). Alle 20.30 alla Golena dei poeti Gara delle batterie elettroniche. (Premio di consolazione: chi partecipa alla gara entra gratis all’Arena! Iscrizione: rico@fiscerprais.com oppure la sera stessa in Golena dalle 18 alle 19). Alle 21.30 al Palco centrale concerto di The Sweet Life Society tra groove delle melodie vintage e le sonorità caraibiche con i beat dell'hip hop made in USA e la potente bass music britannica. Alle 22 alla Barca sospesa Fisarmonicalbuio

Un concerto in quattro atti, al buio con la fisarmonica di Vincenzo De Ritis. Alle 23 al Veliero di Vitalba Key me a river, in barca per un lungo viaggio con le onde sonore della paglia elettronica. A cura di Che sbatta.

Anche sabato 13 (ingresso 5 euro) dalle 19 alle 21 è attiva l'Arena dei bambini e i suoi laboratori Paglia, gesto, segno!. Poi il porogramma alle 20 torna alla Cupola di bambù con "Gli Orsi" in concerto, vincitori dell'edizione 2024 de La Musica nelle Aie. Ore 21, alla Golena dei poeti va in scena "Odiséa la tutta splendida" di Tonino Guerra. Il dialetto diventa lingua incarnata, un pozzo da cui attingere visioni e immaginario, un contatto con i fantasmi dei nostri antenati. Una produzione Teatro delle Albe, di e con Roberto Magnani, accompagnato da Giacomo Piermatti (contrabbasso). Alle 21 al Palco centrale Arianna Pasini in concerto, seguito alle 22 dalla performance di Emma Nodle. Alle 22.15 al Veliero di Vitalba Rosanna Frattaruolo presenta e recita le poesie dal suo libro Fegato in cartolina, accompagnata dalle domande di Mauro Ronconi. Ore 23.00 fino a notte fonda Raapta, ibrida moltitudine di generi musicali con Marco Morandi, Francesco Tedde, Gemma Hansson Carbone, Cecilia Pellegrini.

Domenica 14 luglio (ingresso 5 euro), all'Arena dei bambini è il turno di Nautilus, coro di teatri in miniatura animati dal vivo, mentre alle 19.45 la Cupola di Bambù ospita il racconto di 100 labirinti italiani e un dialogo con Ettore Selli, autore di "Labirinti italiani. Arte, storia, paesaggio e architettura nei misteriosi dedali della penisola". Alle 20.30 alla Golena dei Poeti Setak in concerto: Nicola Pomponi è un chitarrista e cantautore abruzzese il cui pseudonimo è un riferimento al soprannome della sua famiglia: lu setacciar. Porta in Arena il suo ultimo album, una poesia elettrica tra il Gran Sasso e il West.

Alle 21.15 al Palco centrale omaggio al Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame Dopo aver calcato le scene dei più grandi teatri del mondo, da Roma a Los Angeles, da Londra a Bruxelles, Matthias Martelli porta all’Arena questa avvincente pièce di teatro fisico.

Lunedì 15 luglio (ingresso 5 euro) all'Arena dei Bambini arrivano Gli Esploratori del Cer oltre a "Filo filò, l’uncinetto a chi lo do Ci troviamo in un boschetto a fare l’uncinetto?" Un laboratorio per bambini e bambine di tutte le età a cura di Donne Creattive. Alle 20 la Cupola di bambù ospita "Otto storie di ordinaria sostenibilità": Otto ospiti d'eccezione condivideranno le loro esperienze di sostenibilità a 360°, dall'agricoltura rigenerativa, all'energia rinnovabile, alla riduzione dello spreco alimentare. Conduce Andrea Gavazzoli, giornalista. Musica do Joe theBang & Phil Alright. Alle 20 alla Golena dei poeti lo spettacolo "The Loser", un pescatore che passa le sue domeniche a pescare sul fiume ascoltando la radio, e si immedesima in un tennista di successo. Alle 21 al Palco Centrale microband in concerto con I Fratelli Marx, Luca Domenicali e Danilo Maggio. Alle Ore 22.15 Alberto Bianco in concerto.

Giornata di chiusura, martedì 16 luglio (ingresso 5 euro), che si apre dalle 19 alle 21 sempre con l'Arena bambini e "Filo filò, chissà cosa costruirò". Alle 20 alla Cupola di bambù Wunder Tandem in concerto, duo impertinente dall’animo disco-punk. Alle 20.45 al Veliero di Vitalba "Tre piccoli fiori gialli", spettacolo teatrale di e con Giorgia De Bastiani con al termine, un ricordo di Ivano Marescotti.

Alle 21.30 il Palco centrale ospita Mefisto Brass in concerto e alle 23 finale a sorpresa: Ma l’Asta delle Balle si fa anche con i matti?.