Giacobazzi, Bandabardò, Maria Pia Timo e Gene Gnocchi: tutti gli spettacoli della Festa dell'Unità

Artisti emergenti e stelle note al pubblico romagnolo e non solo. Definito il programma della Festa dell'Unità provinciale di Ravenna che si svolgerà dal 26 agosto al 12 settembre negli spazi del Pala De Andrè. Un totale di 18 serate in cui si alterneranno concerti, spettacoli comici, ma anche appuntamenti deicati allo sport e alla cultura romagnola. Ancora da definire, invece, il calendario degli incontri politici.

Il programma completo

Si parte dunque il 26 agosto con il Costipanzo Light al palco centrale, mentre al Tenda socjal club si trova la Roaring Emily Jazz Band. Il 27 agosto spazio al concerto di Marina Rei, invece Tenda socjal club ci sono Moreno Lombardi e Alessandro Sughi. Il 28 agosto è il momento di Ruggero de I Timidi con il suo show "Sole cuore hangover", al Tenda socjal club c'è il Duo Stile. Poi il 29 agosto sul palco centrale sale "La storia di Romagna", con una sfilata delle fruste e delle majorettes; al Tenda socjal club il duo Moris Pradella e Marco Dirani. Nella stessa serata spazio anche agli spettacoli di Burattini in Festa. Il 30 agosto sul palco centrale arrivano i Post nebbia e il rapper Moder, mentre al Tenda socjal club si asccoltano Gloria Turrini e Francesco Laghi e nei viali dell festa ci sono le improvvisazioni teatrali della compagnia Zero Cinque Quarto Atto. Mercoledì 31 si chiude il mese di agosto con il concerto di Giovanni Truppi; al Tenda socjal club intanto c'è il Sara Valgimigli Trio.

Il 1° settembre sul palco centrale arriva lo spettacolo di Giacobazzi & Friends con Duilio Pizzocchi, Awed e I Masa (ingresso 13 euro al palco centrale). Al Tenda socjal club troviamo Renato Ricci e Lele il Saraceno, mentre nei viali della festa c'è il Billo Circus. Il 2 settembre spazio ai Creedence Clearwater Revived, formazione guidata dal chitarrista Johnny “Guitar” Williamson che fa rivivere le sonorità della storica band Creedence Clearwater Revival, celebre per canzoni di successo fra cui "Proud Mary". Il 3 settembre i protagonisti sono invece Maria Pia Timo e i Re-Cover con il recital "Corpo"; alla Tenda socjal club ci sono Daniela Peroni e Mirko Guerra, nei viali della festa il Billo Circus. Si continua il 4 settembre con lo show dei Moka Club; alla Tenda socjal club invece arrivano Anna Stella Camporeale e Andrea Morelli, nei viali della festa il Billo Circus. Ancora Romagna protagonista sul palco centrale il 5 settembre con Roberta Cappelletti e la sfilata di fruste e majorettes; alla Tenda socjal club l'Andrea Amanti Trio, nei viali della festa gli spettacoli dei burattini. Martedì 6 settembre nel palco centrale arrivano i Caiman, mentre nella Tenda socjal club si ascolta il Lorenzo Pagani Trio e nei viali della festa tornano le improvvisazioni teatrali della compagnia Zero Cinque Quarto Atto.

Il 7 settembre si prosegue con la Kola Beat Band sul palco centrale e Lorenzo Semprini & 44 Trio al Tenda socjal club. Giovedì 8 settembre Alberto Bertoli in concerto sul palco centrale e I Sestosenso al Tenda socjal club. Il 9 settembre spazio a Bandabardò & Cisco che portano in tour il disco "Non fa paura", mentre al Tenda Sojal Club ci sono Giacomo Sebastiani, Daniele Conti e Vittorio Bonetti, i protagonisti romagnoli che hanno partecipato a “The Voice Senior”. Sabato 10 settembre si tiene la presentazione e premiazione del torneo giovanile “Ravenna top cup 2022”, mentre al Tenda Sojal Club Francesco Riccio presenta il libro "Lo rifarei" e nei viali della festa ci sono le improvvisazioni della compagnia Zero Cinque Quarto Atto. L’11 settembre spazio al comico Gene Gnocchi che, accompagnato dal chitarrista Diego Cassani, propone lo spettacolo “Se non ci pensa Dio ci penso io”, mentre al Tenda Socjal Club c'è il Sonia Davis Trio. La festa dell'Unità si chiude lunedì 12 settembre con il gruppo Folk italiano alla Casadei e la scuola di ballo Malpassi sul palco centrale, mentre al Tenda Socjal Club si esibisce la Emisurela Folk Orchestra e nei viali della festa tornano gli spettacoli dei burattini.