Concerti, spettacoli e gastronomia alla 92esima Festa dell'Uva

Si tiene dal 19 al 26 settembre la 92esima edizione della Festa dell'Uva a San Pietro in Vincoli. Centro della festa sarà la piazza del Foro Boario dove saranno presenti stand gastronomici e area spettacoli. Tanti gli spettacoli e i concerti in programma (tutte le sere dalle 21): mercoledì 19 si parte con I Musicanti di San Crispino, mercoledì 20 il centro sportivo New Life Resort presenta l'esibizione di danza e ginnastica acrobatica "Cattivissimo me". Giovedì 21 un tributo a Mogol e Battisti con la Compagnia di Battisti. Venerdì 22 un viaggio nella musica di Fabrizio De Andrè con la Bandeandrè. Sabato 23 largo all'orchestra Storia di Romagna. Domenica 24 si parte alle 15 con la Banda di Sarsina, alle 17 ci sono i burattini di Massimiliano Venturi e alle 21 ancora musica con l'orchestra Patrizia Ceccarelli. Lunedì 25 sul palco l'orchestra di Mirko Gramellini. Martedì 26 chiusura con il Concerto di Romagna.