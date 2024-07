Tra degustazioni, prodotti tipici e artigianato torna "A spasso sotto le stelle" lungo il canale

La grande festa d’estate “A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio” torna anche quest’anno con la formula delle due serate. Mercoledì 17 e giovedì 18 luglio otto tappe animeranno il percorso ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli, fra Bagnacavallo e Villa Prati, grazie all’impegno di decine fra associazioni, artisti, artigiani e imprese del territorio.

L’iniziativa, promossa dal Comune e dal Consiglio di zona di Villa Prati, si svolgerà nelle aree pubbliche e nelle corti private delle case lungo via Destra Canale Naviglio Inferiore.

Dalle 19.30 degustazioni di vino e prodotti tipici, punti ristoro, mostre d’arte, fotografia e artigianato, mestieri della tradizione, solidarietà, musica e animazioni saranno proposti nelle varie tappe e i visitatori potranno muoversi liberamente, a piedi o in bicicletta. Dalle 19 sarà inoltre aperto lo stand gastronomico nell’area parrocchiale di Villa Prati.

La cooperativa sociale La Pieve garantirà un servizio navetta tra i due capolinea (parcheggio di largo De Gasperi a Bagnacavallo e piazzale della chiesa a Villa Prati) con corse dalle 20 alle 23.30 e fermate nei principali punti lungo il Canale Naviglio (Agrozoo, incroci via Viola-Graziani, carraia Romita, piazzale chiesa Villa Prati e piazza Don Succi Villa Prati).

Il programma completo delle otto tappe

1 - Cappelletti animati (civico 10)

Soltanto giovedì 18: ristoro, esposizione creazioni in ceramica e musica a cura dell’associazione L’isola che non c’è

2 - Il Ponte sotto le stelle (civico 12/a)

- Bar sotto le stelle a cura del Caffè del Ponte di Villa Prati

- Esposizione di macchine agricole e per il giardinaggio a cura di Romano Laghi

3 - Guardando, gustando, ascoltando... (Molino Quercioli, civico 9)

- Apertura straordinaria del Molino Quercioli con assaggi e vendita

- Degustazioni a cura di: associazione L’incontro, A la mi manira foodtruck, Lions Club Bagnacavallo, Forno Rambelli San Potito, Sporting Bagnacavallo Futsal

- I giunchi del canale Naviglio: mostra e laboratorio d’intreccio dell’erba palustre a cura dell’Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri

- Esposizione ed estemporanea di pittura dell’associazione “Arte e Dintorni” di Bagnacavallo

- Mostra fotografica “Stile libero” a cura del circolo Il Forno

- Musica e teatro sotto le stelle: Improway, improvvisazione teatrale con 05QuartoAtto e Hip Hop con 48012 contest

4 - Dalla cantina al bicchiere (civico 20)

Degustazione di vini sfusi a cura di Terre Cevico

5 - Il ristoro dei bikers (civico 22/a)

Cocktail, birra, costine bbq e piadina con salsiccia, esposizione moto e dj set a cura del Moto Club Bikers del Senio

6 - Per tutti i gusti (civico 24)

Arrosticini, vino, bevande e Rock’n’Roll a cura di E.venti Caffè

7 - Frutti e non solo... sotto le stelle (Terra Aguta, civico 26)

- Mercoledì 17: Frutti & stelle agri-picnic contadino nell’aia con Coldiretti Donne Impresa-Campagna Amica e musica dal vivo con The Ruffu’s. Sarà presente un punto informativo dell’associazione Demetra donne in aiuto

- Giovedì 18: Tanta roba sotto le stelle un incontro di culture: food truck “Osteraia” con il meglio della cucina sarda e Beerserk con la birra di Bagnacavallo accompagnati dal mercatino dei creativi e dalla musica dal vivo di Daniele Guidarini. In collaborazione con Slow Food Godo e Bassa Romagna

8 - Coro di sapori e musica (area parrocchiale, civico 71)

- Cena a partire dalle 19 con menu di piatti tipici a cura della Parrocchia di Villa Prati e Associazione Amici di Neresheim

- Intrattenimento musicale con canti gospel del coro The Colours of Freedom: mercoledì 17 workshop gospel e giovedì 18 concerto.