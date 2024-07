Torna "Acque e miracoli a Tebano" dedicato alla rivoluzione dei matti 

Indirizzo non disponibile

L’evento di cultura e ambiente, è organizzato dall’Associazione Amici del fiume Senio, con la collaborazione del Polo Tecnologico di Tebano, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e di Primola Cotignola. E’ l’anteprima dell’Arena delle balle di paglia di Cotignola e si svolge nell’area dell’ex pesa di Tebano, ora sede di Azienda Terre Naldi.

Lo schema culturale è quello consolidato. Camminate nel territorio che parla per valorizzare la storia locale, il paesaggio e il lavoro dei contadini; approfondimenti socio-culturali in forma di trebbo con musica; teatro e/o musica di ricerca, legata al sociale, in un clima di leggerezza.

Mercoledì 3 luglio partenza alle 18,30 con la Camminata (5 Km) nel territorio che parla. Lungo carraie di campagna e splendidi scorci, arriveremo a casa Calamelli, accompagnati nella parte finale dagli ottoni dei ragazzi della Basterd Jazz. Prenotarsi.

Alle 20,30 - in forma di trebbo - Anna Borsarelli e gli Autori presenteranno il libro E la vita scorre sul fiume, racconti dalle rive del Senio. Con inserti musicali della Pressappoco Band e dei ballerini di balli antichi.

Alle 22, sul palco d’erba concerto di Leandro Paolozzi & i Vecchi Draghi. Vincitore del festival della canzone dialettale "Tin Bota" organizzato dal MEI, siamo nel campo del miglior cantautorato emiliano-romagnolo. Storie locali di vita quotidiana e luce critica su taluni aspetti della struttura sociale.

Giovedì 4 luglio - alle ore 18,30 - camminata (5 km) fino alla vecchia casa colonica del Bago di sotto. Prenotarsi.

Alle 20,30 Mario Baldini con il monologo Ho incontrato matti che mi salutano per parlare d’amore introdurrà il tema della libertà con il concerto Gospel dei The colours freedom.

Alle 22, concerto dei Clepto Cantautorao. Una band di quattro musicisti che fondono ritmi e sonorità molto diverse: dall’Africa al Brasile, dall’italiano al dialetto bolognese. E generi musicale che vanno dal forrò al coco, dall’arrastapè al samba, dal funky al folk.

Ogni sera, dalle ore 19, funzionerà l’Osteria ex Pesa dove si potrà assaggiare street food, con novità e tradizione. Anche per vegetariani. Da bere: assaggi dei vini del Senio e birra artigianale. L’ingresso è offerta libera.

Ci saranno la piscina di paglia per i bambini e impara l’origami; la Mostra dei racconti del Senio e opere di land art, parte di un progetto curato dall’artista argentino Oscar Dominguez. Nell’area dell’evento è vietato fumare.

Tutte le prenotazioni a Laura 3669136784.