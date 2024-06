Un dialogo tra miscelazione e cucina: a Cervia torna l'"Alto Cocktail Festival"

Torna a Cervia "Alto Cocktail Festival", l’evento ideato e diretto dal giovane bar manager Niccolò Amadori, che per questa terza edizione annuncia importanti novità, a partire dalla durata della manifestazione, che cresce a 5 giorni, in un dialogo tra miscelazione contemporanea e cucina. L’edizione 2024 ospiterà infatti 5 top chef che nel corso delle serate daranno vita ognuno a percorsi degustazione, in perfetta sinergia con altrettanti bartender, coinvolgendo gli ospiti in pairing sorprendenti e inusuali, senza mai perdere di vista la concretezza della proposta culinaria che caratterizza la filosofia del ristorante di Alto.

La sede resta quella da cui prende il nome la manifestazione: Alto Rooftop, la suggestiva terrazza con vista panoramica tra cielo e mare, che ospita il cocktail bar diretto da Niccolò Amadori ed il ristorante con la cucina dello chef Andrea Vailati.

In ogni serata saranno presenti 10 postazioni tra brand, bartender e aziende food che condurranno gli ospiti in un percorso di degustazione dei loro prodotti, dei loro cocktails signature e degli spirits. Accanto alla parte food & mixology, non mancherà la parte esperienziale dedicata al lifestyle ed una selezione musicale decodificata, per creare un tutto armonico con l’ambientazione e far vivere agli ospiti una serata assolutamente coinvolgente.

Si accede al Festival attraverso un ticket di 100 euro All-in. E' possibile anche acquistare un ticket di euro 150, che consente oltre all’ingresso al Festival All-in, di partecipare anche all’esclusiva cena “Spirits in a dinner Pairing”. Info: https://www.altorooftop.com/it/eventi.

Il programma

Sabato 15 giugno

Si gioca in casa con l’ideatore del festival NICCOLÒ AMADORI bar manager di ALTO ROOFTOP & ANDREA VAILATI chef di ALTO ROOFTOP. Le Guest Bartender saranno invece Gerardo Marcogiuseppe di 2100 MMC e Simone Pifferi di MARTINI.

Domenica 16 giugno "Serata emergente"

Il Bartender JIMMY BERTAZZOLI di AGUARDIENTE incontra 3 protagonisti del format “EMERGENTE” ideato da Luigi Cremona con Lorenza Vitali: Tommaso Filonzi “EMERGENTE PIZZA”, Maria rossi EMERGENTE CHEF, Debora Vella EMERGENTE PASTRY. Guest Bartender: Pierpaolo Galassi di SENTAKU IZAKAYA, Mattia Cilia di CANTIERI SULTANO, Simone Pifferi di MARTINI.

Lunedì 17 giugno

ESSANDRO VENTURI bartender del COLIBRÌ, incontra lo chef ANDREA VAILATI di ALTO ROOFTOP. Guest Bartender della serata saranno invece Santino Calderone di ONESTI GROUP, Alfredo Voci di CAMPAMAC OSTERIA con un focus dedicato alla miscelazione contemporanea & formaggi, Simone Pifferi di MARTINI.

Martedì 18 giugno

Andrea Pomo barteder di SANTA TERESA, incontra lo chef Tommaso Zoboli del ristorante PATRIZIA. Santino Calderone di ONESTI GROUP, Cesar Araujo di BOB MILANO e Simone Pifferi di MARTINI saranno invece le Guest Bartender della serata.

Mercoledì 19 giugno

A concludere la kermesse, la coppia di ARDUINO OSTERIA ANCESTRALE, con la bartender Martina Morelli e lo chef FABRIZIO Bartoli. Guest della serata finale Alberto Corvi E Andrea Giraldo di CASA TOBAGO, Edris al Malat di DRY MILANO e Santino Calderone di ONESTI GROUP