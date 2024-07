Dai successi internazionali al grande cinema italiano: torna la stagione dell'Arena Spada 

Oltre quaranta serate di grande cinema in uno dei borghi più suggestivi dell’Appennino tosco-romagnolo. Torna, da sabato 20 luglio e fino a domenica 1° settembre, il cinema all’Arena Spada di Brisighella, grazie alla collaborazione tra Cinemaincentro, il Comune e la Pro Loco di Brisighella. Ad aprire le danze ci penserà sabato 20 luglio l’acclamato "Cattiverie a domicilio", con le straordinarie Olivia Colman e Jessie Buckley dirette da Thea Sharrock, seguito domenica 21 da uno dei fenomeni cinematografici della stagione: "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi.

A seguire, una programmazione incentrata sulle migliori uscite della stagione: i vincitori dei più importanti premi internazionali, come gli straordinari "Oppenheimer", "La zona d’interesse", "Anatomia di una caduta" e "Povere creature!" si alterneranno al grande cinema italiano, da "Io capitano" di Matteo Garrone fino a "Palazzina Laf" di Michele Riondino. Verranno proposti grandi ritorni dei maestri del cinema contemporaneo usciti durante l’inverno scorso (da Aki Kaurismaki a Wim Wenders) e perfino uno che uscirà solo il prossimo: L’innocenza di Hirokazu Kore'eda sarà infatti proiettato in anteprima nazionale il 21 agosto.

Non mancheranno, inoltre, gli appuntamenti speciali, come la serata realizzata con il Servizio politiche e cultura di genere dell'Unione della Romagna Faentina, durante la quale sarà proiettato il meraviglioso Persepolis di Marjane Satrapi (5 agosto), o la serata dedicata al documentario Bologna I love you, con il cantautore Andrea Mingardi che sarà presente insieme ad altri membri del cast e non si esimerà dal regalare al pubblico anche un’esibizione live al termine della proiezione.

Con l’iniziativa ministeriale Cinema Revolution, anche quest’estate per tutti i film italiani ed europei l’ingresso costerà solo 3,50€. Ci sarà la possibilità, tutte le sere, di provare il pacchetto cena+cinema che unisce alla proiezione una proposta enogastronomica dedicata alla Vineria Coramella o all’Osteria Il Gatto e la Volpe per soli 14,50€ in totale. Maggiori informazioni a questo link.