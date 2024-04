Tre giorni con le band del territorio: alle Artificerie Almagià torna "Around the Rock"

Alle Artificerie Almagia? di Ravenna torna "Around the Rock". Da giovedi? 11 a sabato 13 aprile, il festival musicale alla 31ª edizione vedra? avvicendarsi sul palco una selezione delle migliori band locali, tra emergenti e gruppi affermati.

Nato con gli obiettivi di esplicitare e favorire l’espressione artistica, dare continuita? all’offerta musicale giovanile e qualificare l’offerta, dal 1988 il festival e? stato non solo la cornice di esibizioni con grande partecipazione ma anche contenitore di meccanismi di partecipazione e collaborazione da parte dei giovani musicisti fino a diventare una delle rassegne piu? longeve del panorama musicale del territorio.

In questa nuova edizione il Festival torna con tre serate (inizio concerti ore 21) che vedono sul palco dell'Almagia? sedici band del territorio, in un incontro di generi e influenze musicali eterogeneo e di grande qualita?.

Nella prima serata del festival, giovedi? 11 aprile, ad avvicendarsi sul palco saranno i The Peripheries con la loro proposta new wave, influenzata dal dark classico dei primi anni '80, La Riva con il loro indie a tinte rock, Leibei e il suo sound fatto di sintetizzatori e drum machine in un incastro di voci, chitarre, basso ed elettronica, gli Asianoia con il loro intreccio tra indie, post punk, rock alternativo e cantautorato e The Innocent con un rock’n’roll forte e ruvido, influenzato dalla prima scena punk rock americana e britannica.

Nella seconda serata di venerdi? 12 aprile il festival riparte con l’alternative rock dei giovanissimi Hangover eyes, sara? poi la volta del sound hardcore, metale sludge dei Triceratopo, degli Incisions con il loro metalcore dei primi anni ‘00, dei riff metal, con attitudine hardcore dei Next Time Mr Fox e a concludere la serata la musica dei Mestrayed tra testi esistenzialisti e un’estetica dark-alternative per un tuffo verso l'emo degli anni 2000.

Nella terza, e ultima, serata il festival vede sul palco dell’Almagia? Edafe, che mescola sonorita? come l'afrobeat e l'R&B, con testi cantautorali in italiano, Artemised, duo dalle influenze alternative, garage e heavy, a seguire l’indie rock dei Brando, Nannibiuss & Friends formazione demenziale a tinte rock, Edna Frau, band post punk ed electro indie, e infine Nictagena tra influenze alternative anni ‘90 con spunti melodici tipici della scena rock cantautoriale di quegli anni.

A concludere la serata di sabato, al termine dei concerti l’Almagia? si anima con l’After Party Rock, con una selezione musicale a cura dei Dj Fiora, Red e la partecipazione di alcuni ospiti.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito.