Le piazze ravennati si riempiono di bontà con Bell'Italia e Bella Romagna

Bell’Italia in Piazza del Popolo e Bella Romagna arrivano in Piazza Kennedy dal 30 marzo al 2 aprile: il meglio della tradizione gastronomica italiana si sposa con le paste ripiene romagnole e la zuppa inglese. Torna “Bell’Italia” a Ravenna il 30 e 31 marzo e l’1 e 2 aprile, portando nel cuore del centro storico - in Piazza del Popolo - le eccellenze gastronomiche regionali del Belpaese. All’ottava edizione la manifestazione si allarga ed è affiancata negli stessi giorni da un nuovo format - “Bella Romagna” - nella vicina Piazza Kennedy, dedicato in questo caso alle eccellenze gastronomiche locali.

Bell’Italia in Piazza del Popolo sarà declinata nel format usuale ormai collaudato di Mostra Mercato, con espositori delle eccellenze gastronomiche della tradizione regionale italiana: dalle 9 alle 20, con almeno 20 stand da tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino, che proporranno prodotti tradizionali, acquisti e degustazioni. Bella Romagna in Piazza Kennedy negli stessi giorni – 30 e 31 marzo, 1 e 2 aprile – ma con orari diversi (dalle 12 alle 22) proporrà tre ristoranti del territorio romagnolo con particolare attenzione agli aspetti culturali della tradizione gastronomica. Protagonisti sono vari formati di pasta ripiena, come ravioli, tortelli, cappelletti, spoja lorda, e un dolce, la Zuppa Inglese, legata leggendariamente al poeta Byron, di cui tra l’altro è prevista quest’anno l’apertura dell’omonimo museo a Ravenna.

I tre ristoranti sono il Mercato Coperto Ravenna che proporrà a pranzo e a cena cappelletti, cappellacci e ravioli; la Cucina del Condominio con cappelletti, spoja lorda e ravioli; il Borgo dei Guidi che impiatterà cappelletti, tortelloni e ravioli. Tutti e tre i ristoranti prepareranno anche la loro Zuppa Inglese per il pubblico. In Piazza Kennedy sarà allestito uno spazio coperto dove si terranno incontri, conversazioni e degustazioni. Giovedì 30 marzo alle 18 incontro su “Le paste ripiene della Romagna e di Ravenna. Dai cappelletti alla spoja lorda”. Venerdì 31 marzo alla stessa ora, incontro su “La Zuppa Inglese, il dolce ravennate che cambia da città a città. Da Lord Byron ai nostri giorni.” Sabato 1 aprile, sempre alle 18 show cooking di Marco Cavallucci e degustazione a tema: “La pasta ripiena incontra lo speck dell’Alto Adige”. Domenica 2 aprile alla stessa ora degustazione a tema su “La Zuppa Inglese incontra il cannolo siciliano e lo zibibbo”.