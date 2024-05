Tra colazione letteraria e laboratori torna il Biblioclub a Russi

Orario non disponibile

Torna a Russi Biblioclub, un nuovo progetto che ha preso il via presso il locali dell'ex macello, in via Godo Vecchia n. 10, al fine di promuovere una maggiore fruizione della biblioteca comunale e favorire l’incontro tra generazioni, utilizzando la lettura, il gioco e la creatività quali strumenti di coesione sociale, stimolando la partecipazione ad iniziative ludico-culturali di diversa declinazione.

Programma di domenica 12 maggio

EMEROTECA

COLAZIONE LETTERARIA

quotidiani e riviste

colazione a cura di Basket Club Russi



9.00 - SALA SUINI

PILLOLE DI CUCITO - POSTI ESAURITI

Creiamo un astuccio!

a cura di Chiara Donati - Labo Cucito

10.00 - SALA ADOLESCENTI

DIAMO RITMO AL CORSIVO

laboratorio creativo a cura di Valentina Fussi

7-12 anni - max 8 partecipanti

info e iscrizioni: 0544 587640

10.30 - SALA RAGAZZI

INSIEME CON LA MUSICA

3-6 anni

laboratorio musicale

a cura di Giorgio Minardi

L'ingresso e la partecipazione a tutte le iniziative (tranne la consumazione di cibo e bevande) sono gratuiti.