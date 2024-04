"Santa Giovanna dei Macelli" di Brecht apre la settima edizione del Polis Teatro Festival

Torna a Ravenna "POLIS Teatro Festival", che apre la sua settima edizione, dedicata a un focus internazionale sul teatro contemporaneo dell’area di lingua tedesca, con lo spettacolo "Santa Giovanna dei Macelli" di Bertolt Brecht, in un prologo straordinario del festival (in scena il 24 aprile alle ore 21 al Teatro Alighieri, in collaborazione con La Stagione dei Teatri, dopo il debutto all’Arena del Sole di Bologna - 18/21 aprile). Il nuovo lavoro internazionale e multilingua di ErosAntEros, con musiche originali dal vivo della band cult slovena Laibach è coprodotto con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Slovensko Mladinsko Gledališ?e in collaborazione con Cankarjev Dom, TNL – Théâtre National du Luxembourg, Teatro Stabile di Bolzano. ErosAntEros continua la sua ricerca sul teatro impegnato che non dimentica la potenza estetica della forma, con un nuovo progetto a partire da un grande classico teatrale del Novecento. Confrontandosi in scena con la band cult slovena Laibach.

POLIS Teatro Festival, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros, entra poi nel vivo, dal 7 al 12 maggio 2024, per ospitare, nei principali luoghi culturali di Ravenna (Teatro Rasi, Artificerie Almagià, Teatro Socjale) numerosi eventi, tra cui, nomi di punta della scena teatrale europea, prime nazionali, coproduzioni e significativi momenti di confronto tra artisti, studiosi e operatori internazionali, che confermano la proposta artistica di respiro europeo distintiva del festival.

Programma giorno per giorno

Mercoledì 24 aprile (ore 21.00, Teatro Alighieri) in collaborazione con La Stagione dei Teatri, anticipazione del festival con un omaggio al teatro politico di Bertolt Brecht con la messa in scena di Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht. Il nuovo lavoro di ErosAntEros, con musiche originali dal vivo della band cult slovena Laibach è coprodotto con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Slovensko Mladinsko Gledališ?e in collaborazione con Cankarjev Dom, TNL – Théâtre National du Luxembourg, Teatro Stabile di Bolzano. Santa Giovanna dei Macelli, dicono ErosAntEros, è ancora un testo attuale, che affronta temi da noi non distanti, offrendo l’occasione per metterli in relazione dialettica con il nostro presente attraverso l’utilizzo di video di realtà. E se i miliardari rileggono Marx per salvare il capitalismo da se stesso, noi rileggiamo Santa Giovanna per liberarci di esso, portandola in scena all’interno di un allestimento in cui le parole di Brecht vengono affidate ad attori di lingue diverse, proprio perché nell’era della globalizzazione soltanto unendo le forze possiamo portare a termine la rivoluzione che sola può concedere alle generazioni future di continuare a vivere su questo pianeta.

Lo spettacolo è introdotto dall’incontro (ore 18, sala Corelli, Teatro Alighieri) Work in the age of capitalism, tra la compagnia di Santa Giovanna dei Macelli e il pubblico, coordinato e moderato da Marco De Marinis. L’incontro è trasmesso anche in streaming sui canali del festival.

Martedì 7 maggio, primo giorno di festival, dedicato ai due spettacoli selezionati nell’ambito del progetto nazionale L’Italia dei Visionari. Il Teatro Rasi ospita (ore 20.00) lo spettacolo Be Woman di Antonella Salvatore/Istituto teatrale europeo. Lavoro di teatro fisico contemporaneo in cui musica, luci, proiezioni e il coinvolgimento in scena del pubblico di sesso maschile giocano un ruolo fondamentale; a seguire (ore 21.30) - in prima nazionale - Due Schiaccianoci della compagnia Poveri Comuni Mortali. Una storia contemporanea, che ci riguarda tutti oggi, ma raccontata seguendo le orme del surrealismo anni ’20. Si conclude la serata con un incontro con le compagnie e i Visionari.

Mercoledì 8 maggio (ore 20.00, Teatro Rasi, Ridotto) la compagnia ErosAntEros si confronta nuovamente con il lavoro di Brecht portando in scena Sulla difficoltà di dire la verità, tratto dal saggio politico-letterario Cinque difficoltà per chi scrive la verità, assieme ad alcune poesie dello stesso autore, in una forma che si concentra sul piano sonoro-vocale, con la performance vocale di Agata Tomsic e il live electronics di Davide Sacco, e sul piano visivo con la proiezione delle immagini di realtà del fotografo Michele Lapini, sensibile osservatore delle questioni sociali, ambientali e politiche che caratterizzano il mondo attuale.

A seguire (ore 21.00, Teatro Rasi, sala Mandiaye N'Diaye), tavola rotonda Disinformazione e rischio democratico a un mese dal voto europeo. Un dialogo tra Alberto Pagani e Michele Marchi / Università di Bologna DBC, Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros, Michele Lapini / fotografo, condotto e moderato da Sara De Ponte / dottoranda in studi europei dell'Università di Genova. L’incontro è trasmesso anche in streaming sui canali del festival ed è a cura del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna e del Centro Europe Direct della Romagna.

Lo spettacolo Sulla difficoltà di dire la verità è in scena anche la mattina per un progetto speciale per le scuole superiori di Ravenna (ore 10.00 Teatro Rasi, seguito da un incontro con gli studenti).

Giovedì 9 maggio (ore 18.00, partenza Teatro Rasi) la performance itinerante The Walks di Rimini Protokoll, una passeggiata audio-guidata – ripensata appositamente per POLIS, in cui voci, suoni e musica trasformano luoghi familiari in scenari e paesaggi in palcoscenici, passo dopo passo attraverso la narrazione di storie, situazioni dialogiche, scoperte coreografiche o variazioni musicali e ritmiche sul camminare.

Alle ore 19.00 gli spazi delle Artificerie Almagià ospitano Death and birth in my life di Mats Staub (installazione audio-video per 20 spettatori). I progetti artistici di Mats Staub ci portano in viaggio ai quattro angoli del mondo, invitandoci a prendere tempo per ascoltare e guardare. Senza ricorrere al semplice spettacolo, Mats Staub ha sviluppato nel corso degli anni una poetica eccezionalmente coerente che ci regala ritratti di intensa umanità. Con raffinata delicatezza e meticoloso rigore formale, le sue opere esplorano la nostra dimensione più intima e personale, mettendoci di fronte alla complessità stratificata del nostro tempo.

La giornata si conclude (ore 21.00, Teatro Rasi) con lo spettacolo Still Alive di e con Caterina Marino, selezione In-Box 2023. Still Alive esplora le varie fasi che attraversa il corpo depresso, tra il rifiuto e l’accettazione di una condizione non solo personale ma umana.

Venerdì 10 maggio (ore 17, partenza Teatro Rasi) viene riproposta The Walks, performance itinerante; (ore 18, Artificerie Almagià) Death and birth in my life di Mats Staub. Alle ore 20.00 (Teatro Rasi, Ridotto) ErosAntEros è in scena con la replica di Sulla difficoltà di dire la verità.

Chiude la giornata (ore 21.30, Teatro Rasi) Barletti/Waas con lo spettacolo Autodiffamazione. di Peter Handke, attraverso cui Lea Barletti e Werner Waas si fanno attori/testimoni di una presa di coscienza, un’educazione sentimentale alla parola: un gioco che sospende, almeno per i sessanta minuti dell’esperienza comune, il confine fra spettatori e attori, accettando la comune responsabilità di una storia collettiva. Spettacolo in tedesco e italiano con soprattitoli in tedesco, italiano e inglese.

Sabato 11 maggio la giornata di festival si apre (ore 15.00, Teatro Rasi, sala Mandiaye N'Diaye) con la tavola rotonda Il teatro contemporaneo tedesco. Un dialogo tra Charlotte Orti / Staatsschauspiel Dresden, Florian Borchmeyer / Schaubuehne Berlin, Gábor Thury / Steirischer Herbst e altri ospiti, condotto e moderato da Tom Mustroph. Approfondimento con numerosi operatori teatrali internazionali. Esclusivamente in lingua inglese. Anche in streaming.

Si prosegue nel pomeriggio (ore 17.00 partenza Teatro Rasi) con la performance itinerante The Walks di Rimini Protokoll; (ore 18, Artificerie Almagià) Death and birth in my life di Mats Staub e alle ore 20.00 (Teatro Rasi, Ridotto) ErosAntEros è sul palco con Sulla difficoltà di dire la verità.

Alle ore 21.30 (Teatro Rasi) in scena She She Pop, uno dei gruppi più provocatori della scena teatrale e artistica europea, che porta a POLIS, Posseduto - Un monologo collettivo. She She Pop un collettivo femminista di arti performative con sede a Berlino, pratica una forma di teatro impegnata nella sperimentazione. Usa il palcoscenico come luogo pubblico assoluto: qui si prendono decisioni, si testano modi di parlare e sistemi sociali, si provano o si scartano espressioni e rituali sociali. Si conclude l’intensa giornata (ore 22.30, Teatro Rasi, sala Mandiaye N'Diaye) con l’incontro con Gianni Manzella e la compagnia She She Pop. Anche in streaming sui canali del festival.

Domenica 12 maggio, ultima giornata di festival, ricca di appuntamenti. Alle ore 12.00, il Teatro Socjale ospita lo spettacolo Millenovecento/89 - in prima nazionale - della compagnia Le Cerbottane. Laura e Francesca sono due bambine di 8 e 10 anni, quando la fine del PCI minaccia di distruggere il mondo in cui hanno sempre vissuto. Le loro famiglie sono comuniste, iscritte al PCI, sostenitrici di iniziative e battaglie civili, una Bologna e l’altra a Roma. Il crollo del muro di Berlino e a seguire la “svolta della Bolognina”, segnano un momento di forte confusione e vulnerabilità degli adulti. Questo smarrimento fa percepire alle due bambine la fine imminente di un qualcosa a cui si sentono di appartenere.

A seguire pranzo a base di cappelletti preparati dai volontari del Teatro Socjale (prenotazione il giorno stesso, prima dell’inizio dello spettacolo).

Si prosegue nel pomeriggio (ore 17, partenza Teatro Rasi) con The Walks, performance itinerante; (ore 18, Artificerie Almagià) Death and birth in my life di Mats Staub. Alle ore 20.00 (Teatro Rasi, Ridotto) ErosAntEros conclude il programma del festival con il suo Sulla difficoltà di dire la verità.

BIGLIETTI

TEATRO ALIGHIERI

Sostenitore 25€ | Intero 20€ | Under30 5€

TEATRO RASI

Sostenitore 20€ | Intero 15€ | Under30 5€

ARTIFICERIE ALMAGIÀ, PERFORMANCE ITINERANTE, TEATRO SOCJALE

Sostenitore 15€ | Intero 10€ | Under30 5€

CARNET (con in regalo la borsina di POLIS)

Visionari 20€

4 spettacoli a scelta dal 7 al 12 maggio 35€

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito

BIGLIETTERIE E PREVENDITE

Per lo spettacolo Santa Giovanna dei Macelli al Teatro Alighieri

in collaborazione con La Stagione dei Teatri

TEATRO ALIGHIERI

via Mariani 2, Ravenna

tel. +39 0544 249244 / tickets@teatroalighieri.org

aperta dal lunedì al sabato 10-13, giovedì anche 16-18

oppure online su www.teatroalighieri.org/events/santa-giovanna-dei-macelli

IAT Ravenna, Piazza San Francesco 7, tel. 0544 482838

IAT Teodorico, via delle Industrie 14, tel. 0544 451539

IAT Cervia, via Evangelisti 4, tel. 0544 974400

(maggiorazione di prevendita 10%)

Per tutti gli spettacoli in programma tra il 7 e il 12 maggio

TEATRO RASI

via di Roma 39, Ravenna

aperta il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 (giovedì 11 aprile, 18 aprile e 2 maggio)

a partire da un’ora prima di ogni spettacolo nel luogo di spettacolo

online su https://www.vivaticket.com/it/tour/polis-teatro-festival-2024/2996 e presso i punti vendita Vivaticket (commissione 10%)

A causa della minore capienza della Performance itinerante, delle Artificerie Almagià, e del Ridotto del Teatro Rasi, si consiglia l’acquisto in prevendita