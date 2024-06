Luci calde, menu a tema, artisti e mercatini: Brisighella vive la sua notte romantica

Sabato 22 giugno torna a Brisighella “La notte Romantica” dei Borghi più belli d’Italia, una serata magica sotto le stelle d’estate per tutti gli innamorati, e non solo.

Il cuore del borgo medioevale si tinge della luce calda e avvolgente delle candele, e nei ristoranti si potrà cenare con menù strutturati con piatti a tema, che avranno come filo conduttore il “Pensiero d’amore”, un dolce speciale realizzato in esclusiva per I borghi più belli d'Italia dalla Agrichef Ilaria Salvadori.

Le vie del centro saranno animate da artisti di strada itineranti e mercatini con le erbe e i fiori propiziatori in preparazione alla notte di San Giovanni. La Rocca di Brisighella rimarrà aperta fino alle ore 21:00, offrendo a tutti la possibilità di una suggestiva visita alla luce magica del tramonto.

Alle ore 21:00 piazza Marconi ospiterà la sfilata di moda ecosostenibile “La moda di domani” di Liana Berti e alle 21,45 piazza Carducci si animerà con il concerto evento de “La Corelli” “Dreaming Melodies” - musiche dal magico mondo Disney.