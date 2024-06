Dalla costa all'entroterra con marionette e artisti di strada: torna "Burattini alla Riscossa"

Con l’estate ritorna per il diciottesimo anno consecutivo "Burattini alla Riscossa", il festival diffuso a ingresso gratuito che mette in rete il territorio ravennate dalla riviera all’entroterra con un ricco programma di spettacoli a base di burattini, marionette e artisti di strada, pronti a divertire il pubblico di tutte le età.

Un programma che consta di decine di spettacoli, che a loro volta si inseriscono in un cartellone di tantissime proposte che abbracceranno anche la provincia di Ferrara per tutto il periodo estivo. Mercoledì 12 giugno alla spiaggia 58 di Marina di Ravenna, protagonista sarà Gloria Coppola con "La magia delle bolle", seguita venerdì 14 dai Burattini di Massimiliano Venturi, che al Coja Blue di Casalborsetti presentano lo spettacolo I burattini della tradizione.

Lo spettacolo di Gloria Coppola inizia alle 21 di mercoledì ed è a ingresso libero. Grandi protagoniste di questo poetico e originale spettacolo saranno forme apparentemente inanimate come le bolle di sapone, che si animeranno e prenderanno vita come attori in scena: prima piccole, poi grandi e via via giganti, le bolle varcheranno il confine del palcoscenico diventando un tutt’uno con il pubblico.

Uno spettacolo emozionante con un gran finale a base di fuoco.

Venerdì alle 21.15, sempre a ingresso gratuito, il Coja Blue di Casalborsetti (Via delle Gardenie, 25) ospita il secondo spettacolo della 18ª edizione di Burattini alla Riscossa, con I Burattini di Massimiliano Venturi impegnati in I burattini della tradizione.

Fagiolino, Sganapino e le altre maschere della tradizione sono al centro di un’ora di intrecci, di risate e lazzi in cui vengono trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare e alle sonore bastonate che impartiranno ai propri avversari. Uno spettacolo con grande coinvolgimento del pubblico, recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso a ogni rappresentazione, e ricco di duelli, inseguimenti e baruffe, da risolvere a suon di bastonate.

Per informazioni chiamare al numero 389.1551656.