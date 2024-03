È ancora tempo di carnevale: domenica carri e maschere per la festa di San Lazzaro

Coriandoli, maschere e carri allegorici sono pronti per rallegrare le strade del Borgo festeggiando la 37^ edizione del Carnevale di San Lazzaro. Il Comitato organizzatore dedica quest'anno "la manifestazione a tutte le persone colpite dall’alluvione e alle migliaia di volontari che, provenienti da tutta Italia, si sono stretti a noi faentini in una gara di solidarietà e umanità incredibile. Sulle note di "Romagna mia" hanno dato prova di grande amore verso il prossimo e la nostra città e spronando la popolazione 'a tener bota'".

Domenica 17 Marzo alle 14:30 da Via De Gasperi partirà il carro del “Passator Tortello” che darà inizio alla sfilata per le strade del Quartiere Borgo a cui parteciperanno oltre 600 alunni mascherati, preceduti dal Gruppo sbandieratori e musici Under 15 del Rione Borgo Durbecco. Saranno presenti il Gruppo di Skrljevo, provenienti dal Carnevale Internazionale di Rijeka(Croazia), il Comitato Boscarel di Verona, il Gruppo Morgana di Moglia (MN), Biker free Motor Biker Birrata di Faenza, Gruppo Biker Anime Ribelli di Forlì, il Gruppo Frustatori “Cassani” di Solarolo, le allieve della A.S.D. “Diamante Torelli” di Faenza e il Gruppo Taqsim di Faenza, che allieteranno i faentini con le loro maschere e spettacoli insieme ad altri gruppi mascherati provenienti da città limitrofe e alcuni carri allegorici.

Il Programma

Ponte delle Grazie

- Ore 10:00 ritrovo presso il Ponte della Grazie per la “Spassigeda de turtel nelle aree verdi del Borgo Durbecco” fino alle ore 12:00 assieme alle Guardie Ecologiche Volontarie

- Ore 10:30 presso il ponte delle Grazie (lato Corso Europa) partenza della “Staffetta del Pellicano a cura del Gioca lo Sport assieme all’A.I.D.O che curerà il ristoro e la premiazione

Inizio sfilata

Dalle ore14:30 in Corso Europa

- Apertura della manifestazione con l’esibizione del gruppo sbandieratori e musici del Rione Borgo Durbecco Under 15

- Gruppo mascherato di Skrljevo provenienti dal Carnevale Internazionale di Rijeka(Croazia)

- Il Comitato Boscarel di Verona

- Il Gruppo Morgana di Moglia(MN)

- Biker free Motor Biker Birrata di Faenza

- Gruppo Biker Anime Ribelli di Forlì

- Il Gruppo Frustatori “Cassani” di Solarolo

- Le allieve della A.S.D.“Diamante Torelli”

- Gruppo Taqsim di Faenza

- Sfilata carnevalesca composta da oltre 30 gruppi fra maschere e carri allegorici.

Piazza Fra' Sabba

- Dalle ore 13:30 pittura e timbratura di cartoline omaggio con immagini del Borgo,

Durbecco, acquarellate da pittori in strada e visitatori, realizzata e guidata da

Marinella Zaccherini e Luigino Soffiati

Durante la giornata

- Mostra di pittura dell’artista Antonio Caranti presso B.G. Arredamenti

- Esposizione moto e scooter d’epoca a cura dell’Associazione Vintage Moto Scooter Club

- Giochi a cura della Kaleidos

- Mago “Magico Aga”

- Ambulanti e giostre per bambini. Per tutta la giornata, in Piazza Fra’ Sabba, funzionerà un fornito stand gastronomico all’interno del Rione, mentre nell’area della festa verranno allestiti stand del famoso "Tortello di San Lazzaro", gestiti da Linea Verde e Forno Ferroni

Eventi collaterali

Sabato 16 marzo

- Presso il Parco della Magione Palio di Durbecco in Bicicletta

- Ore 14:30 Inizio sfilata dal Chiostro della Commenda al Parco Giuliano Bettoli

- Ore 15:00 Inizio della disfida delle 4 Porte del Borgo Durbecco