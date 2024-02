Danze, sfilate e giochi di gruppo: a Traversara il Carnevale dei ragazzi

Domenica 11 febbraio, a partire dalle 14.30, Traversara di Bagnacavallo ospiterà la settantaquattresima edizione del Carnevale dei ragazzi.

Nell’area parrocchiale ragazze e ragazzi che si presenteranno in maschera saranno accolti e avranno l’occasione di partecipare a giochi a gruppi, animazioni e caccia al tesoro. Per tutti ci saranno coriandoli e pizza fritta e alle 17 il lancio dei palloncini colorati con biglietti omaggio per la Festa della Primavera in Fiore. Il pomeriggio si concluderà con una cena a base di pizza presso i locali della Parrocchia.

L’organizzazione del Carnevale dei ragazzi è delle associazioni Traversara in Fiore e Amici della Musica, del Circolo Lavoratori Cristiani Leone XIII e della Parrocchia di Traversara.