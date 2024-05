Riapre il Fem Garden della Casa delle Donne: si parte con la graphic novel di Amelia Cavarzan

È un giugno ricchissimo di eventi quello che si prepara al Fem Garden di via Rocca ai Fossi, gestito per la quarta stagione consecutiva dalla Casa delle Donne di Ravenna. Il calendario di giugno è aperto, giovedì 30 maggio alle 18, da un’anteprima realizzata in collaborazione con FIAB Ravenna: la presentazione della graphic novel di Amelia Cavarzan “Guarda mamma, sono andata in bici dal mio cognome al mio nome”. Dialogano con l’autrice Barbara Domenichini e Giulia Girotto. Nell’occasione verrà presentato il programma di incontri del mese di giugno.

Amelia Cavarzan parte in bicicletta per collegare Cavarzan, un paesino delle Dolomiti venete, ad Amelia, una cittadina umbra. L’autrice racconta con sarcasmo, delicatezza e autoironia la sua piccola grande impresa di 15 giorni e 800 km per collegare il suo cognome al suo nome. In questo viaggio, ambientato fra le meraviglie artistiche e naturalistiche del nostro Paese, porta con sé chi legge la sua storia: Amelia è curiosa, non si nutre solo di caciocavallo e capocollo, ma anche di incontri con le persone, di quello che vede, di quello che sente. La si accompagnerà intimamente in un susseguirsi di avventure, coincidenze e aneddoti divertenti, intervallati da momenti di riflessione e introspezione.

Il programma di giugno

Il primo evento del mese è fissato per domenica 2 giugno alle 10.30 con il tradizionale pic nic di apertura del Fem Garden: in mattinata si terrà il reading del libro postumo di Michela Murgia, “Ricordatemi come vi pare” per poi proseguire a pranzo con il pic-nic di pace: per partecipare basta munirsi di coperta, cibo e la voglia di stare insieme. In caso di pioggia, l’evento è annullato.

Mercoledì 5 giugno alle 18 si entra nel vivo degli appuntamenti culturali con la presentazione del libro di Maria Luisa Boccia “Tempi di guerra, riflessioni di una femminista”.

La condizione delle donne sotto il tirannico regime dei Talebani in Afghanistan sarà al centro dell’incontro di giovedì 13 giugno alle 21, grazie alla testimonianza di un’operatrice sanitaria di Emergency, che ha lavorato nel centro di maternità di Anabah.

Sabato 15 giugno alle 21, si passa dall’Afghanistan alle atmosfere kosovare post indipendenza con il romanzo di Elvira Mujic “La buona condotta”, mentre martedì 18 alle 18, protagonista del giardino di via Rocca ai Fossi sarà un’icona del femminismo, raccontata nella graphic novel “Anna Kuliscioff e noi”, di Thomas Casadei e Vittorina Maestroni.

Si arriva così a sabato 22 giugno alle 18, quando si parlerà di militarizzazione della scuola con l’incontro “La scuola va alla guerra?” assieme ad Antonio Camerotta, Viola Clemente, Elettra Stamboulis e Serena Tusini.

Lunedì 24 giugno alle 21 prenderà avvio la lettura collettiva del libro “Sputiamo su Hegel” di Carla Lonzi, che il gruppo Ctuluchene ha scelto per l’estate 2024. Ogni lunedì alla stessa ora il gruppo si riunisce, legge e riflette insieme. Per partecipare, inviare una mail a casadelledonneravenna@gmail.com.

Martedì 25 giugno alle 21, appuntamento con Melissa Turchi e il suo “Parole in grammi”. Il mese di giugno termina con l’incontro di venerdì 28 sempre alle 21 con il libro di Brunella Torresin “Nel gran teatro della natura”.

Gli eventi al Fem Garden proseguiranno anche a luglio e a settembre. Il calendario del resto degli appuntamenti estivi è in via di definizione. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. In caso di maltempo possono essere annullati o trasferiti al coperto.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma: casadelledonneravenna@gmail.com; https://www.facebook.com/casadelledonneravenna; https://www.instagram.com/casadelledonneravenna/