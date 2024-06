Tra chiacchierate e assaggi di cozze, ostriche e frittura di paranza tornano i giovedì con i pescatori

Un'occasione per parlare di temi legati alla pesca, all'acquacoltura e al mare e la possibilità di degustare eccellenze del territorio come le cozze e le ostriche di Cervia e la frittura di paranza. Al mercatino del pesce del Borgo dei Pescatori, a Cervia, tornano le "Chiacchierate in amicizia" organizzate dalla Cooperativa pescatori Luigi Penso.

Il programma

Dal 20 giugno, ogni giovedì sera appuramento alle 19 con gli assaggi e alle 21 con i, dibattito, con l’area si trasforma in un salotto con racconti e considerazioni. Il primo giovedì vedrà protagonista Massimo Bellavista, responsabile pesca e acquacoltura Emilia Romagna, che presenterà la campagna "Abbiamo cotto il granchio blu".

Il 27 giugno interverrà il presidente della Società Parco Salina di Cervia Giuseppe Pomicetti, che affronterà il tema “Ripresa della produzione del sale dopo l’alluvione”.

Appuntamenti luglio

Giovedì 4: Mattia Lanzoni, ricercatore in Ecologia all’Università di Ferrara, “La fauna ittica del Parco del Delta del Po, da Goro a Cervia, tra cambiamento climatico e specie alloctone”.

Giovedì 11: Fabrizio Grossi, responsabile commerciale Coop. La Fenice: “Cozze e ostriche del nostro mare allevate dalla Coop. La Fenice”, proiezione di filmati girati al vivaio.

Giovedì 18: Massimo Bellavista, responsabile pesca e acquacoltura Emilia Romagna, "Vongola romagnola", presentazione marchio collettivo territoriale.

Giovedì 25: Giuseppe Pomicetti, presidente della Società Parco Salina di Cervia, “Tutela dell'ecosistema ambientale nell'oasi protetta delle nostre saline".

Appuntamenti agosto

Giovedì 1: Massimo Bellavista, responsabile pesca e acquacoltura Emilia Romagna, “Blue skills & jobs - professioni blu attraverso carriere blu”.

Giovedì 8: Piergiorgio Vasi, rappresentante regionale Emilia Romagna per sviluppo e valorizzazione pesca e acquacoltura, “Marinerie da preservare: il progetto Origin del programma Interreg Europe”.

Martedì 13: Massimo Bellavista, responsabile pesca e acquacoltura Emilia Romagna, “I guardiani del mare, Progetti e buone pratiche per il contrasto all'inquinamento marino”.

Giovedì 22: Piergiorgio Vasi, rappresentante regionale Emilia Romagna per sviluppo e valorizzazione pesca e acquacoltura, “La pesca artigianale: una possibilità per il futuro”.

Giovedì 29: Mattia Lanzoni, ricercatore in Ecologia all’Università di Ferrara, “I prodotti della pesca e dell'acquacoltura delle acque di mezzo dell'Emilia Romagna: uno scenario che cambia?”.