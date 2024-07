Da "Odio l'estate" a "Bohemian Rhapsody": apre l'arena del cinema di Palazzo San Giacomo

Nella suggestiva cornice di Palazzo San Giacomo, si ripropone l'arena cinematografica estiva all'aria aperta, un'occasione per trascorrere del tempo insieme in compagnia delle stelle e di un'accurata selezione di pellicole cinematografiche. L'ingresso all'area è gratuito, la proiezione inizierà non appena calerà il buio, alle 21.00 circa. Si ricorda di portare con sé una sedia o un plaid.

Il programma completo

Martedì 9 luiglio: Odio l'estate

Regia: Massimo Venier

Genere: commedia

Durata: 110 min

Tre uomini decidono di trascorrere le vacanze estive in un'isola a largo delle coste italiche, ognuno insieme alla rispettiva famiglia. Non conoscendosi, scelgono la stessa meta estiva, la stessa spiaggia e si ritrovano anche ad affittare la stessa casa... tutti nello stesso periodo.



Martedì 16 luglio: Barbie

Regia: Greta Gerwig

Genere: avventura, azione, commedia, fantasy

Durata: 114 min

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.



Martedì 23 luglio: Il caso Spotlight

Regia: Tom McCarthy

Genere: thriller, drammatico

Durata: 127 min

Una squadra di giornalisti del Boston Globe indaga sugli abusi sessuali commessi su minori da alcuni sacerdoti della Chiesa Cattolica. Una storia vera.



Martedì 30 luglio: Ratatouille

Regia: Brad Bird

Genere: animazione, commedia

Durata: 111 min

Remy, un topolino parigino, sogna di diventare un grande chef per poter proporre a tutti le sue prelibate ricette. Quando finisce nel seminterrato di uno dei ristoranti più rinomati della città, il roditore decide di rimanerci e imparare a cucinare.



Lunedì 5 agosto: Il diritto di contare

Regia: Theodore Melfi

Genere: biografico, drammatico

Durata: 127 min

La storia di tre scienziate afroamericane, Katherine Johnson, Dortohy Vaughan e Mary Jackson, che lavorarono alla NASA agli inizi degli anni 60, collaborando all'operazione spaziale degli Stati Uniti.



Martedì 13 agosto: Jo Jo Rabbit

Regia: Taika Waititi

Genere: commedia, drammatico, satirico

Durata: 108 min

Nel 1945, un ragazzino tedesco scopre che la madre nasconde una giovane ebrea in soffitta. Aiutato dall'unico amico immaginario, Adolf Hitler, Jojo deve fare i conti con il proprio cieco e infantile nazionalismo.



Martedì 20 agosto: Up

Regia: Pete Docter

Genere: animazione, avventura, drammatico

Durata: 96 min

Carl Fredricksen, un venditore di pallonicini di 78 anni sta per esaudire il sogno di una vita: volare in Sud America con la propria casa. Accompagnato nel viaggio da un giovane esploratore di 8 anni, i due affrontano mostri e furfanti di ogni tipo.



Martedì 27 agosto: Bohemian Rhapsody

Regia: Bryan Singer, Dexter Fletcher

Genere: biografico, musicale

Durata: 134 min

Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon formano i Queen nel 1970, e con lo stile unico che li contraddistingue scalano le vette delle classifiche mondiali e diventano una leggenda della musica rock.