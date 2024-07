Riparte il cinema d'estate nell'Arena di Massa Lombarda

È fissata a giovedì 4 luglio alle 21.15 la serata inaugurale di Arena in Massa 2024, il cinema all'aperto ospitato dal suggestivo Museo della Frutticoltura Aldo Bonvicini di Massa Lombarda. L’ospite d’eccezione sarà il regista Gianluca Santoni che sarà presente durante la proiezione del proprio film “Io e il Secco”.

Gianluca Santoni nasce nel 1991 a Fermo. Dal 2013 al 2015 frequenta il corso di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Vince numerosi premi in Italia e all’estero con i suoi film di cortometraggio, tra cui “Gionatan con la G” e “Indimenticabile”. Il suo primo film di lungometraggio “Io e il Secco”, vincitore del Premio Solinas per il miglior soggetto nel 2017, viene presentato in concorso ad Alice nella città 2023 ed è nelle sale dalla primavera del 2024. Il film “Io e il Secco” racconta di Denni che ha dieci anni, un padre violento e una madre che ne incassa le botte. Il bambino coltiva il desiderio di mettere la mamma in salvo, e quando la sua amica Eva gli racconta di avere un cugino killer a pagamento pensa di aver trovato la soluzione ideale. Dunque Denni avvicina il cugino di Eva, soprannominato il Secco, e lo incarica di fare fuori papà, promettendogli un compenso che il bambino preleva dalla cassaforte del padre. Ma il Secco è solo un piccolo delinquente che ha causato l'incarcerazione del fratello maggiore a causa della sua imbranataggine e vigliaccheria, e dunque non sembra il tipo più adatto a portare a termine l'incarico. Però i soldi gli farebbero comodo, dunque promette il suo aiuto a Denni, e intanto lo mette al riparo dai bulletti del quartiere che gli avevano rubato la bicicletta. Fra i due non può che nascere un sodalizio, che arriverà a conclusioni inaspettate.

La stagione di Arena in Massa proseguirà fino al 18 agosto con tutti i migliori film usciti durante questa stagione, dai grandi titoli italiani come “Io Capitano” di Matteo Garrone e “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, alle fantastiche produzioni internazionali come “Perfect Days”, “Oppenheimer” e “Povere Creature!”.

Saranno più di quaranta le serate di cinema che il Comune di Massa Lombarda in collaborazione con Cinemaincentro Cinemaincentro, ha organizzato per la cittadinanza massese nel suggestivo giardino del Museo della Frutticoltura di via Amendola,40. Per la stagione estiva del 2024, continua la promozione Cinema+Cena nei locali convenzionati (Ristorante Pizzeria Ellepi, Il Pomodorino, Pizzallegra, Pizza Sottocasa) a 14,50€. Come lo scorso anno l’Arena in Massa beneficerà dell’iniziativa ministeriale Cinema Revolution grazie alla quale per tutti i film italiani ed europei il biglietto costerà solo 3,50€.

Prezzi alla cassa: Intero 5,00€ Ridotto 4,50€. Inizio proiezioni ore 21.15. Per informazioni e programmazione: www.cinemaincentro.com.