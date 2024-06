Tra cinema e buon bere parte da Faenza la rassegna itinerante "Cinemadivino"

Dal 18 giugno 2024 torna la rassegna itinerante “Cinemadivino – i grandi film si gustano in cantina” che, coniugando con successo film e vino, quest’anno raggiunge la 21^ edizione. Il ricchissimo programma, che conta come di consueto tanti appuntamenti in location sempre differenti (tutta la programmazione sul sito www.cinemadivino.net) parte da Faenza.

Martedì 18 giugno l’inaugurazione verrà ospitata a Casa Spadoni Faenza (via Granarolo, 99), nella splendida cornice della piscina Altromare, che regala l’atmosfera ideale per gustare buon vino. Il docufilm proposto è Berchidda Live. Il film raccoglie ed elabora materiali d’archivio girati in 25 anni da Gianfranco Cabiddu e la sua troupe nelle varie edizioni di Time in Jazz, festival musicale creato e diretto da Paolo Fresu nel suo paese natale, Berchidda, in Sardegna. Ne risulta un gioiello artistico, un film-concerto, un intreccio di musica e luoghi, emozioni e memorie. I vini proposti per la serata sono della Tenuta Agricola Quattro Gemme, giovane cantina situata sulle colline di Bertinoro.

Come ogni anno si potranno degustare tre vini proposti dalla cantina presente e assaporare i prodotti tipici e le loro rielaborazioni preparate dai produttori stessi oppure dal Foodtruck di Cinemadivino, il tutto immersi nella bellezza del nostro territorio. La grafica che accompagnerà la nuova edizione è a opera della ceramista partenopea (ma faentina d’adozione) Elvira Keller, che porta le sue bottiglie di ceramica sulla luna di Georges Méliès, in un mondo onirico, tra calici e cavatappi fluttuanti. Con questa scelta Cinemadivino vuole fare il suo omaggio all’arte del territorio faentino, duramente colpito dall’alluvione, appena un anno fa.

Il colore scelto quest’anno per il logo è il verde e non è un caso: Cinemadivino è infatti una manifestazione a impatto zero (per la sua stessa natura di festival itinerante), che ogni anno si impegna sempre di più a sostenere e proteggere l’ambiente.

Una delle novità di questa edizione è la serata del 24 luglio in collaborazione con il Parco del Delta del Po, che si svolgerà presso il ristorante Ca’ del Pino, immerso nella pineta di San Vitale. In questa occasione, la proiezione sarà preceduta da una visita guidata del percorso Botanico, inaugurato recentemente dal locale proprio con il supporto del Parco e del Comune di Ravenna. Prevista, inoltre, per il 5 luglio, in collaborazione con il Comune di Faenza, una serata speciale nel centro storico della città, all’insegna di musica e cinema.

Tra i nuovi partner della manifestazione anche l’Autodromo di Imola, che il ospiterà il 15 luglio una serata con proiezione e degustazione. Per entrambi questi eventi, i dettagli verranno svelati prossimamente sui canali della rassegna.

Quest’anno saranno inoltre rinnovate le consuete partnership con i centri anti-violenza Linea Rosa S.O.S. Donna e Demetra, le cui associate godranno di una scontistica dedicata in tutte le serate della manifestazione, insieme a: Caritas e Banco Alimentare. Riduzioni anche per soci e tesserati IoBevoRomagnolo, Slow Food, Tempi di Recupero, IF Emilia-Romagna, Ravenna Incoming, Cinemaincentro.

Un ringraziamento speciale ai partner storici Sintini, Palletways, BCC e al Consorzio vini di Romagna, che nel riconoscere l’attività di promozione del bere romagnolo svolta da sempre di Cinemadivino, anche quest’anno sosterrà la rassegna, che si avvarrà del patrocinio di Slow Food.