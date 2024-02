Riparte con il maestro Enzo D'Alò la rassegna "Finalmente è giovedì" al Mariani

Nuovo ciclo di proiezioni per la rassegna “Finalmente è giovedì” al cinema Mariani di via Ponte Marino a Ravenna. Nel mese di febbraio sono previsti quattro appuntamenti, con inizio degli spettacoli alle ore 21. La nuova rassegna partirà giovedì 8 febbraio con un grande ospite. Uno dei più importanti maestri italiani d’animazione, Enzo D’Alò, sarà in sala per presentare il film “Mary e lo spirito di mezzanotte”. Insieme al regista sarà in sala la moglie Maricla Affatato, che dà la voce a Scarlett nel lungometraggio ed è produttrice del film.

Protagonista dell’ultima fatica di Enzo D’Alo è Mary è una bambina di 11 anni che ama cucinare e spera di entrare nella prestigiosa scuola locale, ma sua madre Scarlett, presa da vari impegni, non ha né il tempo né l'abilità di seguirla in cucina. Mary è sostenuta da nonna Emer, che però finisce in ospedale per un improvviso malore. Per allenarsi e rendere il suo soggiorno in ospedale più piacevole, Mary decide comunque di cucinarle qualcosa, prendendo spunto da un vecchio ricettario di famiglia. Il film è stato candidato agli European Film Awards nella categoria Miglior film d'animazione.

Giovedì 15 febbraio sarà presente in sala il regista Brando De Sica che presenterà il film “Mimì, il Principe delle tenebre”. De Sica firma un horror ambientato a Napoli, dove l'adolescente Mimì vive lavorando come pizzaiolo: è orfano, insoddisfatto e affetto da una malformazione ai piedi. Un giorno fa la conoscenza di Carmilla, una ragazza che si è convinta di appartenere alla stessa stirpe del vampiro Dracula, e insieme i due decidono di abbandonare la società in cui vivono per seguire le loro regole. Il film è stato presentato il 9 agosto 2023 fuori concorso al Locarno Film Festival.

Giovedì 22 febbraio è in programma uno dei film più discussi e acclamati all’ultimo festival di Cannes. Sarà proiettato “Club Zero” della regista austriaca Jessica Hausner e con la splendida interpretazione di Mia Wasikowska. Hausner, ispirandosi al grande cineasta Michael Haneke, racconta il pericoloso rapporto che si instaura tra una professoressa e i suoi allievi. Wasikowska interpreta miss Novak, la nuova insegnante in una scuola d'élite, che tiene un corso nutrizionale e introduce cinque suoi studenti a un culto basato su una riduzione radicale dell'alimentazione, manipolandoli e sottraendoli all'influenza dei loro genitori, che si rendono conto con grande ritardo di quanto sta accadendo.

Giovedì 29 febbraio sarà proposto “How to Have sex”, vincitore della prestigiosa sezione Un Certain Regard al festival di Cannes e premiato come miglior rivelazione europea all’European Film Awards. Tre ragazze britanniche sono in vacanza in un’isola greca per quella che dovrebbe essere la migliore estate della loro vita. Le aspettative sono altissime: discoteche, divertimento e sesso. Non tutto però andrà come previsto, visto che emergeranno temi come la complessità del sesso, del consenso e della scoperta di sé stesse.

Le rassegna al cinema Mariani è organizzata da Cinemaincentro e dal circolo Sogni - Antonio Ricci in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura.Info e prenotazioni su www.cinemaincentro.com. Oppure chiamare lo 0544.37148 (negli orari di apertura della sala).