Luisa Sobral apre il trittico di concerti jazz di "Crossroads" a Massa Lombarda

Il festival di musica jazz itinerante Crossroads torna a Massa Lombarda e lo fa con tre date di rilievo alla Sala del Carmine. Il primo appuntamento sarà venerdì 8 marzo alle 21 con il Luìsa Sobral Duo che anticiperà il fratello Salvador Sobral e Manomanouche Quartetto, che si esibiranno rispettivamente il 13 marzo e il 28 aprile. I primi due hanno vinto l’Eurovision Contest 2017.

Per informazioni e prevendite rivolgersi alla Sala del Carmine di Via Rustici a Massa Lombarda. La biglietteria serale apre dalle 19:30, ma si può anche telefonare al numero 338.2273423. Informazioni e prenotazioni contattando Jazz Network al numero 0544.405666 (lun-ven ore 9-13), oppure scrivendo a info@jazznetwork.it. Prevendita online su www.crossroads-it.org e www.diyticket.it. Prezzi: intero 15 euro, ridotto 13 (under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola, soci Touring Club Italiano).