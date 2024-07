Dal Medioevo al Settecento partono i concerti dei Luoghi dello Spirito e del Tempo

Indirizzo non disponibile

Un programma che spazia tra Medioevo e Settecento, tra colto e popolare. Apre a Voltana “I luoghi dello Spirito e del Tempo”. Si parte il 18 luglio con un l'Ensemble Gamut che fa viviere i suoni del Nord Europa con strumenti e sonorità inusuali. Castiglione ospita un concerto dedicato alla musica delle corti rinascimentali e come sempre sarà possibile visitare il castello solitamente chiuso al pubblico.

Ritorna dopo molti anni la Pieve di S. Pietro in Silvis dove risuonerà la musica del Seicento tedesco mentre a S. Giacomo di Russi ascolteremo composizioni bachiane ispirate all’Italia. Dopo la pausa di ferragosto ci sarà un nuovo luogo da esplorare, la chiesa del Pio Suffragio di Cotignola, dove Luciana Elizondo si esibirà alla viola da gamba e come cantante; si torna al nord con le note del Kannel, strumento estone, alla pieve del Tho di Brisighella. A Tredozio, invece, nella villa, La Collina, dove ascolteremo musiche del Settecento napoletano per mandolino e basso continuo. Alfonsine chiude con un programma dedicato a musica e vino.

I concerti inizieranno alle 21 (a Tredozio l’orario è invece le 17.30) ed è sempre prevista una soluzione alternativa per i concerti all'aperto in caso di maltempo. L'ingresso ai concerti è libero; tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.collegiummusicumclassense.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Iluoghidellospiritoedeltempo.