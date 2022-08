Dai Punkreas ai Nanowar of steel: 4 giornate di musica al Frogstock

Si avvicina l'appuntamento con il Frogstock a Riolo Terme. Nel parco fluviale ci saranno quattro serate di musica con il Frogstock che partirà mercoledì 24 agosto con l’Avis Night. Saranno presenti tre gruppi che si esibiranno sul palco nella prima serata: i Caveja, e l’ironia del Mago Annoiato ed infine domineranno la serata il Duo Bucolico. Nell’attesa sarà presente un’apericena in compagnia di Aster and the X band, nella ritmata area del Joker Disco Bar. A seguire dj Artù. La serata si avvale del supporto della Sezione Giovani dell’Avis Provinciale di Ravenna e dell’Avis della Regione Emilia-Romagna, per promuovere la cultura della solidarietà tra i giovani e ricordare un grande amico.

Si prosegue giovedì 25 agosto con i Betrayed, From the Depth, e il gruppo romano dei Nanowar of Steel. All’Aperijoker si esibiranno i Loyal. L’After Show presso il Joker Disco Bar sarà opera del mixaggio di dj Malva. Per la penultima serata, venerdì 26 agosto, il festival proporrà i Rey Jacks, gli Wonderroof e un gruppo già noto al festival: i Punkreas. Come ogni sera sotto il Joker, l’aperitivo si animerà con Iza&Sara. Mentre, alla fine dei concerti, si farà l’alba con dj Piccio. E per finire, sabato 27 agosto si aprirà l’ultima serata con i Klinker, a seguire i Colimbo e i Rovere, che hanno pubblicato nel 2022 il loro ultimo album: “Dalla terra a Marte”. Un ultimo aperitivo vi aspetterà insieme a MeriCler & Lisca sotto l’ipnotico Joker, late show con dj Elia Poggi e dj Iacopo Battilani. Tutte le sere l’ingresso sarà gratuito e l’apertura dei cancelli avverrà alle ore 19.