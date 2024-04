Musica sui luoghi di lavoro: Mazzariello apre i concerti di "Ingranaggi"

Parte da Alfonsine "Ingranaggi", il festival musicale della Bassa Romagna che unisce impresa, musica e creatività giovanile e che quest'anno propone quattro appuntamenti nei venerdì di maggio ad Alfonsine, Lugo, Massa Lombarda e Bagnacavallo. Il festival, nato in seno al Servizio Nuove generazioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e realizzato in collaborazione con Radio Sonora, si propone di portare concerti e performance artistiche nelle aziende, luoghi in cui, abitualmente, non si produce e non si ascolta musica. I luoghi di produzione industriale e artigianale diventano per un giorno luoghi di produzione e fruizione artistica, per creare occasioni di scoperta, ma anche storie di comunità e incontro tra giovani e imprenditori.

Venerdì 3 maggio alle 19 all’azienda agricola Raz e Istinto Serigrafia, in via Destra Senio 35, è previsto il concerto di Mazzariello. Mazzariello è il cognome di Antonio, ed è anche il modo in cui viene chiamato dagli amici. Suona la chitarra e il piano, da cui qualche volta parte per comporre, ma è soprattutto dalle parole che è sempre stato affascinato. Nel 2021 inizia a pubblicare musica, e subito con Pubblicità progresso il suo nome viene affiancato a quello della bella musica. Antisommossa è il suo ultimo Ep, uscito da pochissimo tempo e che sarà proposto alla prima data di Ingranaggi

Apre il concerto Tibi, un ragazzo cresciuto in un paesino tra le colline romagnole, dalle quali ha sicuramente tratto tanta ispirazione per la sua musica. Inizia a suonare la chitarra da giovanissimo, soprattutto grazie all’influenza del padre, e porta avanti la sua passione fino alla pubblicazione di Temperatura ambiente, il suo primo singolo. Il festival proseguirà venerdì 10 maggio con Duopop + Fluente presso la Plansider di Lugo; venerdì 17 maggio a Massa Lombarda con il concerto di Bartolini presso Lusa Srl; venerdì 31 maggio a Bagnacavallo presso Melandri Gaudenzio Srl, con i concerti di Lunedì Notte e Angelica.

A ogni appuntamento è prevista una mostra di giovani illustratori e la presentazione di "Ci pensi mai", la rivista di Radio Sonora, dove si possono trovare articoli, pensieri, poesie, foto, illustrazioni e perfino ricette dei giovani della Bassa Romagna. Nella fanzine vengono toccati tanti diversi argomenti, che si uniscono per trovare un’interpretazione al tema della stessa, che cambia in ogni numero. Tutti i concerti inizieranno alle 19 e sono a ingresso libero.