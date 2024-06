Nove concerti d'autore, street e beer food: al via il nono Lugo Summer Live

Con il 2024 il Lugo Summer Live è oramai giunto alla nona edizione e la prima novità di questa edizione è la nuova Area Concerti, dopo otto anni si trasferisce nell’immediata periferia della città, all’interno della Piazzetta Parco del lago (ex fornace e cinema all’aperto). Una zona di circonvallazione che è un crocevia strategico, raggiungibile facilmente da destinazioni esterne come Imola e Ravenna e facilmente raggiungibile anche per chi vive in centro. Inoltre all’interno sarà presente un’area ristoro Street e Beer Food con Birra Artigianale e specialità Romagnole e Sarde.

La rassegna si svolgerà da venerdì 21 giugno a sabato 31 agosto, con una serie di nove concerti nei weekend che spazieranno dal Blues al Rock al Pop, ma che quest’anno per la prima volta ospiterà 3 splendidi e coinvolgenti omaggi a Lucio Dalla, Franco Battiato, e un sentito ricordo a Fabrizio De Andrè di cui ricorre il 25° anniversario della morte.

Chiuderemo con il tradizionale Lugstock, un omaggio a Woodstock, dedicandolo alla Pace con una grande jam di musica e solidarietà il cui incasso sarà devoluto a Emergency.

Il programma

Venerdì 21 giugno – Sonia Davis Live (a grande richiesta e reduce dal successo in tv a The Voice Sr)

Sabato 22 giugno – Bon Scott Experience una serata Hard Rock Tributo agli AC DC

Venerdì 5 luglio- Bad Guy’s Blues Band - l blues del delta e non solo di Doctor Bob & Friends

Sabato 6 luglio – Piazza Grande Omaggio a Lucio dalla- con Enrico Fucili e la sua band

Venerdì 2 agosto – Magic Queen Live - un ritorno a grande richiesta per gli amanti di Freddie Mercury

Sabato 3 agosto – Battiato Celebration Ensemble Orchestra – una serata struggente dedicata al grande Franco

Venerdì 23 agosto – Jersey Devil Band –Tributo a Bruce Springsteen nel 40°anniversario di Born in the Usa

Sabato 24 agosto – The Faber’s social club – il grande tributo di Salvo Mauceri a Fabrizio De Andrè

Sabato 31agosto- Lugstock Live for Peace – una grande jam finale dedicata e devoluta ad Emergency

I posti a sedere saranno 300, con posto unico € 5 per le serate del 21/22 giugno, 5 luglio e 23 agosto. Con prenotazione posto unico su vivaticket, o sul posto € 10 per le serate del 6 luglio, 2 e 24 agosto. Con prenotazione posto unico su vivaticket, o sul posto € 15 per la serata del 3 agosto. Inizio concerti ore 21.30 – info e prenotazioni su WhatsApp 392 7677315 o pagine social