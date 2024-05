Tornano le "notti d'organo" alla Basilica San Vitale

Per il secondo anno consecutivo è confermata la collaborazione tra 44°12° by Casa Spadoni e il Festival Internazionale di Musica d’Organo che si terrà dal 5 agosto al 9 settembre nella Basilica di San Vitale a Ravenna. La rassegna, giunta alla 63esima edizione, prevede ben sei appuntamenti in calendario con i migliori concertisti che arriveranno da Giappone, Spagna, Germania, Italia e Stati Uniti.



E attorno alle notti d’Organo si sviluppano le proposte del locale che si trova di fronte alla Basilica. 44°12° by Casa Spadoni sarà il luogo dove prima e dopo i concerti si terranno conferenze, incontri con i musicisti e aperitivi. Insieme al biglietto di ingresso al concerto sarà consegnato un voucher del valore di 5 euro per la consumazione di un calice di vino o un succo. Inoltre, nei mesi di luglio o agosto sarà organizzata una cena di beneficenza. Eventi collaterali che sono un modo per stare insieme e condividere commenti ed emozioni.

La direttrice artistica Elena Sartori ci tiene come sempre a precisare che «il festival è la manifestazione più antica e longeva della città e d’Europa, inventata dall’Associazione Polifonica di Ravenna nel 1961, con il supporto di Capit Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna».



Il titolo dell’edizione 2024 è "Stars of Bysantium": un richiamo al celebre cielo stellato di Galla Placidia, e un riferimento alle numerose "stelle" del panorama organistico mondiale che quest'anno hanno accettato con entusiasmo l'invito a suonare a San Vitale. Per prevendite e prenotazioni: 339 7027412



Il programma

Associazione Polifonica di Ravenna

63° Festival Internazionale di Musica d’Organo di San Vitale



STARS OF BYSANTIUM

ovvero: 6 settimane in viaggio intorno all’Organo



5 agosto 2024

“Misteri matematici nella musica di Bach”

Ore 20 presso Casa Spadoni: incontro con la musicologa Prof.ssa Irene De Ruvo

Ore 21,15 in Basilica: recital dell’organista Johannes Skudlik

(musiche di J.S. Bach)

Ore 22,30 presso casa Spadoni : Incontro col Maestro- domande, brindisi, chiacchiere conviviali e curiosità organistiche



12 agosto 2024

“Tientos, Fandango y Fanfarrìa!”

ore 20 presso Casa Spadoni : incontro con il musicologo Prof.Alberto Mammarella

ore 21,15 recital in Basilica: Guillem Torrò Senent- Tromba

Miguel Gironés Cervera - Organo

(musiche di : A. Soler, P. Bruna, N. Casanoves, G.B. Martini, M. Gironés, M. de Falla

Ore 22,30 presso casa Spadoni: Incontro col Maestro- domande, brindisi, chiacchiere conviviali e curiosità organistiche



19 agosto 2024

“American Romantics”

Ore 20 presso casa Spadoni- incontro con la musicologa Prof.ssa Olga Laudonia

Ore 21.15 Basilica di San Vitale recital dell’Organista Kimberly Marshall

(musiche di F. Mendelssohn, F. Sandresky, C. Franck, J. Brahms)

Ore 22.30 presso casa Spadoni: Incontro col Maestro- domande, brindisi,chiacchiere conviviali e curiosità organistiche



26 agosto

“L’Organo, corpo che respira, parla e canta”

Ore 20 presso Casa Spadoni presentazione del libro: “Fabricato alla guisa del Corpo humano”, Zecchini Editore – incontro con l’autore, Prof.Andrea Macinanti

Ore 21.15 Basilica di San Vitale Organista Mari Mihara ( vincitrice del Grand Prix d’Orgue de Chartres 2012)

(Musiche di F. e L. Couperin, F. Piernè, J.S. Bach, C.M Widor)

Ore 22.30 presso casa Spadoni: Incontro col Maestro- domande, brindisi, chiacchiere conviviali e curiosità organistiche



2 settembre

“Crossing over the organ”

Ore 20 Casa Spadoni: incontro con il musicologo Prof. Michele Bosio

Ore 21.15 Basilica di San Vitale :

Saxofono: Pepito Ros

Organo: Simone Vebber

(musiche di A. Vivaldi, D.Cimarosa, P.Ros, S.Karg-Elert, G. Fiktin)

Ore 22.30 presso casa Spadoni: Incontro col Maestro- domande, brindisi, chiacchiere conviviali e curiosità organistiche



9 settembre 2024

“Hymnos”

ore 20 Casa Spadoni: “Scrivere musica oggi” incontro con la compositrice ravennate Caterina Calderoni

Ore 21.15 Basilica di San Vitale:

Coro CaterinEnsemble

Direttore Alessandro Kirschner

Organista: Andrea Albertin

Musiche di : anonimo veneto, C. Monteverdi, G. Tunioli, Arvo Paert, G.P. da Palestrina, A. Kirschner, C. Calderoni

Ore 22.30 presso casa Spadoni: Incontro col Maestro- domande, brindisi,chiacchiere conviviali e curiosità organistiche