Un viaggio itinerante nel mondo della musica per la 51esima edizione del Ravenna Jazz

Una panoramica geografica sul jazz, dagli USA a Cuba, con ritorno in Europa e in Italia, dalle formazioni orchestrali di dimensioni extralarge al solo: è tutto pronto per la 51esima edizione di Ravenna Jazz, che avrà un intreccio particolarmente narrativo. Nelle sue undici serate, dal 3 al 13 maggio, il festival ospiterà il pianista Abdullah Ibrahim, uno dei pochi musicisti africani ad aver raggiunto un ruolo da protagonista nel jazz mondiale, una primadonna del canto afroamericano come Jazzmeia Horn, il jazz ‘sinfonico’ dell’Italian Jazz Orchestra con John De Leo e Rita Marcotulli, le seduzioni caraibiche della cubana Ana Carla Maza, le voci a cappella dell’Anonima Armonisti, l’apoteosi virtuosistica del jazz manouche di Joscho Stephan, le atmosfere oniriche del duo Opez, il soul jazz e il lounge di Sam Paglia, il jazz puro di Alessandro Scala.

Programma completo

Venerdì 3 maggio

Ravenna, Teatro Alighieri, ore 21:00

“BLUE SUEDE SHOES”

Omaggio a Elvis Presley

ITALIAN JAZZ ORCHESTRA + special guests JOHN DE LEO & RITA MARCOTULLI

Direttore FABIO PETRETTI

ITALIAN JAZZ ORCHESTRA: Daniele Giardina – tromba; Giuseppe Zanca – tromba, arrangiamenti; Massimo Morganti – trombone, arrangiamenti;

Guido Bombardieri – sax alto, clarinetto basso; Marco Brusaferro – sax tenore, clarinetto; Marco Postacchini – sax baritono, flauto, arrangiamenti;

Thomas Lasca – chitarra; Paolo Ghetti – contrabbasso, basso elettrico; Stefano Paolini – batteria, percussioni.

ARCHI. Violini: Igor Buscherini, Simona Cavuoto, Michela Zanotti, Gioele Sindona, Aldo Capicchioni. Viola: Aldo Zangheri.

Violoncello: Anselmo Pelliccioni. Contrabbasso: Roberto Rubini.

+ special guests: JOHN DE LEO – voce; RITA MARCOTULLI – pianoforte.

Fabio Petretti – direzione, arrangiamenti

Elvis Presley video collage: immagini, frammenti di film, concerti, special TV, interviste produzione originale

Sabato 4 maggio

Lido Adriano (RA), Cisim, ore 21:30

“Ravenna 51° Jazz Club”

ANONIMA ARMONISTI

Settetto vocale a cappella

Alien Dee, Lorenzo Arduini, Davide “Daev” Fusaro, Alessandro Gnolfo, Sergio Lo Gatto, Claudio Mirone, Fernando Tofani – voci

Domenica 5 maggio

Ravenna, Centro Mousiké, ore 10-13, 14:30-16:30

“Mister Jazz”

WORKSHOP di canto con JOHN DE LEO, partecipa Guido Facchini al pianoforte

“La voce strumento: suono e sperimentazione” aperto a tutti gli strumenti

Let’s Jazz

Domenica 5 maggio

Piangipane (RA), Teatro Socjale, ore 21:30

“Ravenna 51° Jazz Club”

ANA CARLA MAZA DUO

“Caribe”

Ana Carla Maza – violoncello, voce; Norman Peplow – pianoforte



Lunedì 6 maggio

Lido Adriano (RA), Cisim, ore 21:30

“Ravenna 51° Jazz Club”

JOSCHO STEPHAN TRIO

“Django Forever”

Joscho Stephan – chitarra; Sven Jungbeck – chitarra ritmica; Volker Kamp – contrabbasso



Martedì 7 maggio

Piangipane (RA), Teatro Socjale, ore 21:30

“Ravenna 51° Jazz Club”

Musica Nuda

PETRA MAGONI & FERRUCCIO SPINETTI

Petra Magoni – voce; Ferruccio Spinetti – contrabbasso



Mercoledì 8 maggio

Ravenna, Centro Mousiké, ore 10-13, 14:30-16:30

“Mister Jazz”

WORKSHOP di canto con PETRA MAGONI “Vocalità, interpretazione e improvvisazione” aperto a tutti gli strumenti. Let’s Jazz



Mercoledì 8 maggio

Lido Adriano (RA), Cisim, ore 21:30

“Ravenna 51° Jazz Club”

OPEZ

“Social Limbo” Massi Amadori – chitarra; Francesco Giampaoli – contrabbasso



Giovedì 9 maggio

Ravenna, Teatro Alighieri, ore 21:00

ABDULLAH IBRAHIM SOLO

Abdullah Ibrahim – pianoforte



Venerdì 10 maggio

Lido Adriano (RA), Cisim, ore 21:30

“Ravenna 51° Jazz Club”

SAM PAGLIA QUINTET

Sam Paglia – organo Hammond, voce; Enrico Farnedi – tromba; Alessandro Scala – sax tenore; Bob Dusi – chitarra; Pako Montuori – batteria



Sabato 11 maggio

Ravenna, Mama’s Club, ore 21:30

“Ravenna 51° Jazz Club”

ALESSANDRO SCALA QUINTET feat. FRANCESCA TANDOI & MAURO OTTOLINI

Alessandro Scala – sax tenore; Mauro Ottolini – trombone; Francesca Tandoi – pianoforte; Stefano Senni – contrabbasso; Stefano Paolini – batteria

produzione originale



Domenica 12 maggio

Piangipane (RA), Teatro Socjale, ore 21:30

“Ravenna 51° Jazz Club”

JAZZMEIA HORN

Jazzmeia Horn – voce; Victor Gould – pianoforte; Jason Clotter – contrabbasso; Michael Reed – batteria



Lunedì 13 maggio

Ravenna, Teatro Alighieri, ore 21:00 “Pazzi di Jazz” Young Project

ORCHESTRA DEI GIOVANI & DON MINZONI, CORO SWING KIDS & TEEN VOICES diretti da TOMMASO VITTORINI

special guests MAURO NEGRI – sax alto e clarinetto, MAURO OTTOLINI – trombone & ALIEN DEE – beatbox