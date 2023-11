Da Drew McDowall a Kali Malone: tre giorni di musica con "Transmissions"

La quindicesima edizione di Transmissions, appuntamento targato Associazione Culturale Bronson che raduna il meglio della ricerca internazionale in ambito sonoro, si terrà quest’anno a Ravenna da giovedì 23 a sabato 25 novembre con la direzione artistica della compositrice e musicista statunitense Kali Malone, figura di culto della scena globale nell'esplorazione delle profondità del suono grazie ai suoi studi su minimalismo, elettroacustica e inusuali metodi di accordatura. Anche quest’anno il festival si svolgerà negli spazi del rinnovato Teatro Rasi - gioiello del centro cittadino, realizzato negli spazi della duecentesca Chiesa di Santa Chiara - e del suggestivo MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, adiacente al Teatro. Annunciato il programma completo dei live al Rasi, che si completa con l’ingresso in line-up di due tra i più interessanti interpreti della scena italiana, Giuseppe Ielasi e Heith.

Tra i protagonisti più attesi della quindicesima edizione spicca la doppia presenza di un’autentica leggenda dell’elettronica sperimentale come lo scozzese Drew McDowall (Coil, Psychic Tv), che inaugurerà il programma dei concerti serali al Rasi con un solo e sarà nuovamente protagonista della serata di chiusura, in tandem con la stessa Kali Malone, per presentare il loro nuovo progetto condiviso con un live inedito, una prima mondiale targata Transmissions; e ancora la danese Puce Mary, protagonista della scena avant-noise globale grazie al suo mix originale tra industrial e drone-music post-apocalittica; la violoncellista e compositrice britannica Lucy Railton, protagonista della scena londinese della ricerca (già co-fondatrice del London Contemporary Music Festival, è ideatrice della rassegna Kammer Klang al Café Oto); la musicista e musicologa libanese Youmna Saba, che esplora da anni le dinamiche della lingua araba associate con la musica elettronica; la svedese Maria W Horn, con il suo originale percorso tra sperimentazione, sound art e neoclassicismo e l’americana Leila Bordreuil, violoncellista e compositrice tra impro, noise e spectral music. Due i protagonisti italiani da non perdere: Heith, artista e musicista di base a Milano, fondatore dell'etichetta di musica sperimentale Haunter Records, che negli ultimi anni ha indagato il suono in diverse direzioni, dalla rave all'elettroacustica, con particolare attenzione al misticismo e alle speculazioni fantascientifiche, e Giuseppe Ielasi, musicista e compositore che, dopo aver esplorato l’ambito della musica improvvisata, dal 2007 si occupa prevalentemente di composizione di musica elettroacustica eseguita e rielaborata in tempo reale dal vivo.

Il programma

Giovedì 23 novembre - Teatro Rasi - dalle ore 20: Drew McDowall (UK), Maria W Horn (SE), Heith (IT)

Venerdì 24 novembre - Teatro Rasi - dalle ore 20: Puce Mary (DK), Lucy Railton (UK), Youmna Saba (LB)

Sabato 25 novembre - Teatro Rasi - dalle ore 20: Kali Malone & Drew McDowall (US/UK), Leila Bourdreuil (US), Giuseppe Ielasi (IT)

Transmissions Off

Al programma dei live serali sarà affiancato come sempre il palinsesto di eventi collaterali di Transmissions OFF, che coinvolgerà alcuni degli spazi vitali più importanti del panorama culturale cittadino: si inizia giovedì 23 novembre alle 17 al Fargo Cafè (Via Girolamo Rossi 17) con l’inaugurazione della mostra Red Desert Chronicles (Part One) di Adriano Zanni - che resterà visitabile per tutta la durata del festival - e lo speciale warm-up dj set a cura di Trinity (ingresso libero e ritiro abbonamenti). Venerdì 24 alle 16.30 appuntamento presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense (Via Alfredo Baccarini 3) con lo speciale Q&A che vedrà la direttrice artistica della XV edizione di Transmissions Kali Malone in conversazione con Claudia Durastanti, scrittrice e traduttrice italiana, collaboratrice del settimanale Internazionale. Ingresso libero. Sabato 25 novembre al MAR (Via di Roma 13) dalle ore 17 il live di Giulio Stermieri, pianista e compositore, uscito da poche settimane su Maple Death Records con il suo primo album in solo Fort Da; a seguire, il dj set di Pie Are Squared, moniker del musicista e sound artist egiziano Mohammed Ashraf. Ingresso 5 €, gratuito per gli abbonati.

Tutti i giorni al Teatro Rasi dalle 20 a mezzanotte sarà visitabile l’installazione Does Spring Hide Its Joy, lavoro della regista francese Célia Hay sonorizzato da Kali Malone (insieme a Stephen O’Malley e Lucy Railton) e la seconda parte della mostra di Adriano Zanni, Red Desert Chronicles (Part Two). Sempre dalle 20, tutti i giorni warm-up djset con Trinity (23 novembre), Jonathan Clancy (24 novembre) e Pie Are Squared (25 novembre).