Storia, scienza e divulgazione con 'La meraviglia abita qui: le conversazioni di Classis'

Dal 7 ottobre, fino al 1 dicembre, ogni sabato alle ore 11 riprendono le conversazioni di Classis. Per l’occasione la sala convegni del museo si trasforma in un salotto dove conoscere recenti pubblicazioni legate alla storia e ai suoi segreti, con conversazioni tra chi dietro le quinte del museo ci spende passione, studio e tempo. Si tratta di incontri a ingresso libero, della durata di un'ora, dove approfondire temi, sciogliere dubbi e proporre riflessioni.

Si inizia dunque sabato 7 ottobre con un autore amatissimo dal pubblico ravennate e non solo, reduce dal successo nei teatri di tutta Italia con i suoi particolarissimi spettacoli sulla storia, Alessandro Vanoli. Presenterà in anteprima per Ravenna il volume "Non mi ricordo le date. La linea del tempo e il senso della storia" edito da Treccani nella collana Tessere. Cuore di questo primo incontro una riflessione sulla storia, sul suo senso, sul suo metodo e su come insegnarla e ancora di più farla propria, affinchè possa essere sempre, come ci insegna Cicerone, magistra vitae.

Si prosegue, sabato 14 ottobre, con la narrazione di una donna protagonista dell'immaginario artistico e culturale della città quale Teodora, con la presentazione del bel romanzo storico Teodora: I demoni del potere, edizione Piemme. L’autrice è Mariangela Galatea Vaglio, insegnante, giornalista e blogger; presenta Nevio Galeati, sapiente guida nel mondo dei romanzi e delle scritture creative.

Sabato 21 ottobre è la volta di una conversazione a due voci sulla storia nel contesto ravennate, Immagini e parole: la narrazione del passato, che incrocia il pensiero e la creatività di due giovani protagonisti: Veronica Quarti, storica e protagonista di importanti progetti per la divulgazione e Nicola Montalbini, artista che attraverso l'illustrazione ha dato vita a storie, patrimoni e universi iconografici.

Chiudono il mese, sabato 28 ottobre, Giovanna Montevecchi archeologa e curatrice delle nuove sezioni e Fabrizio Corbara curatore del Classis, che ha seguito i nuovi allestimenti. Dialogando di Antichi mosaici e nuovi allestimenti: dietro le quinte delle nuove sezioni racconteranno come da un'idea e da un percorso di studi possano nascere spazi museali e nuove possibilità concrete di conoscenza, di racconto e di divulgazione.