Sere d'estate tra negozi aperti, eventi e divertimento: al via "Dire, Fare, Creare"

Un invito a trascorrere le sere estive nel cuore della città all'insegna dello shopping e del divertimento. Il Comune di Russi promuove "Dire, Fare, Creare", iniziativa in collaborazione con i titolari degli esercizi commerciali che per tre lunedì, dalle ore 18.30 fino a mezzanotte, prevede negozi aperti, laboratori, degustazioni, dimostrazioni, esposizioni, mercatini, musica dal vivo e tante altre proposte di svago per grandi e piccini.

Il 17 giugno e 15 luglio i riflettori si accenderanno sul centro (Piazza Farini, Piazza Dante, Corso Farini, ecc), mentre il 1° luglio la scena si sposterà al Centro commerciale I Portici, in via Godo Vecchia.

Il programma delle tre serate

Lunedì 17 giugno, per le vie del centro

ATITAY Dimostrazione

BAR CENTRALE E DELITHIA Cappelletti al ragù e Sangiovese

BEAUTY FUSION Demo dual form, aerografo, armocromia nel trucco e nails

BOTTEGA DEL GELATO Il carretto dei gelati vicino al Bar Remo

CASE BIANCHE ED EVENTI Catering food and drink

DEGRIFFÈ Esposizione per il corso

EGO PARRUCCHIERI Dimostrazione

ERICA FIORISTA E VNT Laboratorio con i fiori

FERRUZZI UOVA Uova a go go

IL MARE DI NUVOLA Laboratorio “Crea e decora il tuo cappelletto”

LA COCCINELLA Carretto del gelato

LA FURZENA Laboratorio “Acqua e farèna”

LIBRIMI Area giochi per bambini

MAGIOMO Laboratorio di pittura

MILLEIDEE Intrattenimento per i bambini

PARAFARMACIA TAMBURINI Trattamento viso rilassante per le mamme

SABRI BEBE’ Area truccabimbi e tatuaggi

Mercatino bimbi (prenota il tuo spazio presso Sabri Bebè oppure scrivendo al numero 366 3158863)

Lunedì 1 luglio, al Centro commerciale I Portici

ARTEJ ASSOCIAZIONE CULTURALE Arte e intrattenimento: Laboratorio, mostra di pittura e ceramiche

BEAUTY FUSION Open House con consulenze e servizi

BLUE'N GREEN PUB Aperitivo a tema e birra bavarese a caduta, sfilata di moda

CENTRO PESCA Ultime novità per la pesca in mare

DEGRIFFE’ Esposizione merce e sfilata di moda con la collaborazione di SABRI BEBE' e BLUE'N GREEN PUB

GIARDINO ZEN Presentazione di difesa personale per le donne e intervalli di sottofondo con strumento musicale per la meditazione Handpan

I PORTICI CAFFE’ Tavoli gioco Pokemon, gadget e sconti per i partecipanti

LA COCCINELLA Carretto del gelato

LA PINSA Pinsa romana e pizza classica con una novità

LIBRIMI Libri e giochi per tutte le età

SABRI BEBE' Esposizione merce e sfilata di moda

STUDIO DI NEUROPSICOLOGIA Laboratori: La scienza per gioco; Giochiamo con i numeri; W il geomag!; MuoviAMOci!; Life skill 3-6; Parole in gioco; Giochiamo con le emozioni

STEFANO PARRUCCHIERE Dimostrazione di styling capelli e tagli P/E '24

ORTOFRUTTA PATTUELLI Cappelletti al ragù, piadine farcite e taglieri

Lunedì 15 luglio, per le vie del centro

ATITAY Dimostrazione

BAR CENTRALE E DELITHIA Bollicine e tagliere

BOTTEGA DEL GELATO Il carretto dei gelati vicino al Bar Remo

CAFFE’ FARINI “Scrivi il tuo nome in cinese”

CASE BIANCHE ED EVENTI Catering food and drink

DEGRIFFÈ Esposizione per il corso

EGO PARRUCCHIERI Dimostrazione

ERICA FIORISTA E VNT Laboratorio con i fiori

FERRUZZI UOVA Uova a go go

IL MARE DI NUVOLA Laboratorio “Crea e decora il tuo pesciolino”

LA COCCINELLA Carretto del gelato

LA FURZENA Laboratorio “Acqua e farèna”

LIBRIMI Area giochi per bambini

MAGIOMO Laboratorio di pittura

MILLEIDEE Intrattenimento per i bambini

PARAFARMACIA TAMBURINI Trattamento viso rilassante per le mamme

SABRI BEBE’ Area truccabimbi e tatuaggi

Mercatino bimbi (prenota il tuo spazio presso Sabri Bebè oppure scrivendo al numero 366 3158863)