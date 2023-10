Tornano le Domeniche in Famiglia del MIC

Dal 15 ottobre, tornano le “Domeniche in famiglia” al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, con i pomeriggi di gioco con l'argilla che coinvolgono tutta la famiglia con bambini dai 4 anni. Un momento unico per trascorrere un pomeriggio creativo insieme ai propri figli.

Si parte questa domenica, dalle 15 alle 17, con il laboratorio "Vorticoso Oriente", interpretazione del lavoro ispirato all’artista Wei Bao vincitore del “Premio Faenza” under 35 in mostra alla Project Room con “Turbinii e sentieri” a cura di Matteo Zauli. Mentre il 21 ottobre il laboratorio sarà ispirato a un mondo lontano e a uno spazio interiore come quello dell’artista Tomoyo Yoshida in mostra al 62 Premio Faenza. Si realizzeranno textures per impronte puntigliose e giocose.

Il calendario competo è su www.micfaenza.org. La prenotazione è obbligatoria a partire dal martedì della settimana precedente. Info e prenotazioni: 0546 697311, info@micfaenza.org.