In bici e canoa sul Bevano per il Festival Naturae

Entra nel vivo a Lido di Classe il Festival Naturae e prevede tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio due diverse escursioni sul Bevano. La prima è in programma alle 16: la Gita in bicicletta ai Capanni da Pesca sul Bevano, con birdwatching e prove di pesca. Con Angelo Gasperoni e Roberto Manzoni. Doppia partenza: ore 16.00 Lido di Savio, Bagno Milano, Ristorante Kontiki, (info 0544.948040); ore 16.30 Lido di Classe, Cinema Arena del Sole, (info 340 3553 816). Al rientro breve sosta e visita “La Bevanella Centro Visite”. Rientro previsto ore 19.30.

La seconda va in scena alle 9 di mercoledì 24 ed è un'escursione in canoa nelle acque del Bevano, con partenza al Centro Visite di via Canale Pergami 80. Info e prenotazioni per imbarco, 333.4098134. Sempre mercoledì 24 al mattino, alle 10 l’appuntamento con il “Lido delle Favole”. Al Bagno Rosa di viale Caboto, “Lupi sulla spiaggia”. A cura dei lettori volontari di Nati per Leggere Ravenna.