A Faenza celebrazioni diffuse sul territorio per il 79° anniversario del 25 Aprile 

Faenza si prepara alle celebrazioni istituzionali della giornata del 25 aprile. Alle 9 in programma la santa messa presso Basilica Cattedrale celebrata dal Vicario Generale Mons. Michele Morandi. Alle 10 Corteo e onori ai militari alleati caduti in collaborazione con Argylls Romagna Group al Commonwealth War Cemetery di Via S. Lucia. Alle 10.45 cerimonia con intervento dell'Amministrazione al Monumento alla Resistenza di Viale Baccarini. A seguire Corteo fino in Piazza del Popolo con accompagnamento musicale della Brass Band Faentina.

Saranno inoltre resi gli onori alle lapidi e ai cippi per i caduti e per la Resistenza: alle ore 11:15 al Monumento a Pieve Cesato; alle ore 12:15 al Monumento a Granarolo Faentino; alle 12:45 al Monumento a Reda. A Ca’ di Malanca dalle 14 Alzabandiera e saluti Istituzionali e intervento di un rappresentante dell’ANPI e di Marinella Melandri, segretaria CGIL regionale. A seguire musica del Duo Chiarì e testimonianze sulla Resistenza.

Altre Iniziative a ingresso libero e gratuito

Mercoledì 24 aprile 2024 ore 20:45 presso il Circolo ANSPI Granarolo Faentino (Via Giuseppe Donati n. 7) Proiezione del docufilm “Il sottoscritto Giuseppe Donati all’Alta Corte di Giustizia” di Leandro Castellani. Interviene Alfonso Nadiani. A cura di Biblioteca Manfrediana Comunale sede di Granarolo.

Giovedì 25 aprile 2024 ore 16 presso Palazzo Milzetti (Via Tonducci n. 15) Visita guidata “Faenza liberata” con racconti sulle interessanti analogie fra l’arrivo delle truppe napoleoniche a Faenza, nel periodo di costruzione del Palazzo, e la liberazione della città avvenuta grazie all’arrivo delle truppe alleate nel 1944. Al termine della visita verranno proiettati dei video d’epoca relativi alla liberazione di Faenza, a cura dell’associazione Senio River 1944-1945. In collaborazione con il Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna.

Giovedì 25 aprile 2024 dalle ore 16 presso il Parco della Stazione di Granarolo Le Associazioni di Granarolo Faentino organizzano un pomeriggio in compagnia per festeggiare la Festa della Liberazione Nazionale.

Sabato 11 maggio 2024 ore 11 A margine della manifestazione “Musica nelle Aie”, Cerimonia di intitolazione dell’area verde di Villa Agnesina a Cap. John Henry Cound Brunt Victoria Cross.

“La guerra in bici” Esposizione di biciclette storiche impiegate dagli eserciti nei conflitti del Novecento fino al 2 giugno presso il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea. Apertura al pubblico: domenica 10-12 e 15-19.