Laboratori, letture, giochi: nuova settimana di eventi alla Biblioteca Trisi

Una nuova settimana di eventi, da dopo Pasquetta, aprirà le porte della Biblioteca Trisi a Lugo. Martedì 2 aprile, alle 17.30, nuova lezione sul gioco del Go. Semplice e allo stesso tempo strategico, il gioco del Go vede 2 giocatori contendersi il controllo di un territorio cercando di aggiudicarsene una parte più grande dell'avversario. Considerato una delle quattro grandi Arti nell'antica Cina, è praticato ormai da 2500 anni e continua tuttavia a evolversi, oggi grazie all'intelligenza artificiale. Prenotazioni in biblioteca 0545299566.

Mercoledì 3 aprile, alle 17.30, in occasione di Giardini&Terrazzi in programma a Lugo il 6-7 aprile la biblioteca organizza un laboratorio di giardinaggio con la progettista di giardini Federica Tabanelli presenta “Colori e profumi di stagione, come decorare giardini e balconi con fiori e aromi”. Una dimostrazione pratica su come accostare piante aromatiche e fiori per abbellire il nostro balcone. Una piccola lezione di giardinaggio per assaporare i profumi della primavera.

Giovedì 4 aprile, alle 17, in sezione Ragazzi le "Letture al pancione" con Nati per Leggere, la realtà che promuove la lettura in famiglia fin dalla nascita. A cura della bibliotecaria referente di NpL Lisa Nani, della pediatra di libera scelta Lucia Vignutelli e di Rossana Crispino, educatrice del Centro per le Famiglie dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna. Incontro dedicato ai genitori in attesa, necessaria la prenotazione. tel. 0545 299558 - WhatsApp 339 5380983, trisiragazzi@comune.lugo.ra.it

In sala Codazzi alle 17.30, presentazione del libro "L'ombra del cavallino" di Enio Iezzi. Dialoga con l'autore Giulia Garuffi del Museo Francesco Baracca.

Un romanzo storico che prende spunto da vicende reali per poi ampliarle, come se si trattasse della trama di un film. Sullo sfondo, a riflettersi quasi come una ombra sulla vita del protagonista, Costantino Piave, la figura di Francesco Baracca e il mito del suo stemma, il cavallino rampante.

Alla figura di Francesco Baracca è dedicato quasi completamente il primo capitolo che richiama la valorosa fine dell'aviatore.

Sabato 6 aprile, alle 9.45 in sezione Ragazzi, inaugurazione dello Spazio Bebè. Interverranno l'assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati e la direttrice della biblioteca Maria Chiara Sbiroli. Al termine un laboratorio musicale (accreditato dal programma nazionale Nati per la Musica) dedicato ai bambini da 6 a 36 mesi, con parole, musica e suoni per diffondere l'educazione musicale e la pratica della lettura ad alta voce. Il laboratorio sarà a cura di Saula Cicarilli, psicologa, coordinatrice pedagogica, musicoterapeuta e formatrice di Nati per Leggere.

Necessaria la prenotazione, tel. 0545 299558 - WhatsApp 339 5380983, trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.