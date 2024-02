Film, libri e lanterne cinesi: tanti gli appuntamenti della biblioteca Trisi

Alla biblioteca Trisi si riparte con una nuova settimana tra appuntamenti consueti e nuove proposte, per tutte le età. Lunedì 19 febbraio, alle 15 in sala Codazzi, appuntamento con l'associazione Mondorosa: un pomeriggio da passare in compagnia chiacchierando e realizzando i tanti progetti a scopo benefico, come le famose Pigotte per l'Unicef oppure lavori a maglia per i bambini prematuri degli ospedali della Romagna e di Macerata

Mercoledì 21 febbraio, alle 20.15 in sala Codazzi, in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Lugo di Romagna Odv è prevista la proiezione del film:

Florida (2015) di Philippe Le Guay. Tratto da un testo teatrale di Florian Zeller, Florida è una commedia che strappa un sorriso e che mette al centro il rapporto tra un padre anziano con problemi di memoria, e la figlia che se ne prende cura. L'appuntamento rientra in una serie di incontri con cadenza mensile che si terranno in biblioteca. 4 proiezioni, 4 aspetti della malattia di Alzheimer. Al termine della proiezione il dottor Franco Stefani, geriatra, risponderà alle domande del pubblico.

Venerdì 23 febbraio, alle 17 in sala Codazzi, il laboratorio gratuito "La lanterna del Drago". Verranno realizzate delle tradizionali lanterne di buon auspicio per farle volare durante la Festa delle Lanterne, momento che segna la fine ufficiale del periodo del Capodanno Cinese.

(dai 5 anni su prenotazione, 0545 299556 | 339538098). Alle 20.30, la Special game night, ovvero una serata di gioco a "Penny Dreadfuls gli Orrori di Londra".

Evento indicato a partire dai 14 anni.

Sabato 24 febbraio, alle 10.30 nel salone Estense in Rocca, Giancarlo Rustichelli presenta il libro "Le famiglie di Lugo di Romagna Il «testimone» di 32.064 nuclei famigliari (1566-1966)" Ponte Vecchio, 2023. Dialoga con l'autore Maria Chiara Sbiroli, direttrice della biblioteca.