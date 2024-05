Poesia classica e musica dal vivo alla Domus dei Tappeti di Pietra

Il sito archeologico della Domus dei Tappeti di Pietra, nell'ambito del Ravenna Festival 2024, diventa il palcoscenico di una potente sperimentazione di poesia classica e musica dal vivo. Tappeti di pietra e tappeti sonori mettono in scena il De Rerum Natura, preziosa riflessione che scende al cuore di ciascuno.

Il progetto, a cura de La Corelli e di Fondazione RavennAntica, vede l'introduzione e la selezione musicale di Jacopo Rivani e la voce narrante di Camilla Berardi.

Un viaggio in più tappe attraverso i segreti della natura e quelli della nostra esistenza: è quello che Lucrezio conduce nel suo De Rerum Natura, dosando sapientemente filosofia e scienza antica e, nello sfidare credenze religiose e superstizioni, spiegando come l’universo sia plasmato da leggi naturali e non da interventi divini. Insomma, un invito a guardare il mondo con occhi nuovi e mente aperta che qui si rinnova attraverso la voce di Camilla Berardi posta in dialogo con gli antichi mosaici, collocati negli ambienti originali di una domus tardo antica e la musica, con i suoni scelti volta per volta a evocare la profonda riflessione sulla natura delle cose: in ogni appuntamento verrà indagata l’essenza timbrica di uno strumento, fino all’ultimo che darà spazio alla summa di tutti i timbri generati dall’orchestra intrecciata all’ultimo elogio di Epicuro.

Come una “Beatrice” lucreziana, l’attrice accoglierà il pubblico nella chiesa di Santa Eufemia, all'ingresso della Domus, contestualizzando ciascun appuntamento, che è sempre diverso; poi "traghetterà" i partecipanti all'interno del sito, in cui uno o più musicisti suoneranno brani artisticamente legati al contesto letterario.

Una sorta di Nekuia, rito con cui nell'antica Grecia si evocavano gli spiriti dei defunti, vissuta insieme per potersi addentrare tra mosaici e musica. Un’esperienza del sublime che attraverso la poesia e l’esecuzione musicale si radica alle antiche pietre e ad universi di senso che prendono nuova vita.

L'ultimo appuntamento prevede il percorso all'inverso, con partenza dalla Domus e conclusione in chiesa, alla presenza dell'orchestra d'archi La Corelli diretta da Jacopo Rivani. Un modo innovativo di fare, e vivere, la cultura, attraverso l'utilizzo multisensoriale del corpo e multidisciplinare dell'arte.

Date spettacoli e orario: 31 maggio; 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 giugno; 2, 4, 9 luglio - ore 17. Durata: 40 minuti Info e prevendite spettacoli: Biglietteria Teatro Alighieri 0544 249244 - ravennafestival.org. Biglietti: 6 Euro.