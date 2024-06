Eventi diffusi su tutto il territorio tra musica, arte, cinema: al via l'estate di Lugo

Tanti e variegati appuntamenti caratterizzeranno il territorio di Lugo nelle prossime settimane. Un programma organizzato e promosso dal Comune in collaborazione con associazioni e realtà che quotidianamente si impegnano per promuovere iniziative pubbliche sia nel cuore della città che nelle frazioni.

Ravenna Festival a Lugo

Il cuore di Lugo si accenderà già nei prossimi giorni con i grandi eventi organizzati dal Ravenna Festival che, anche quest’anno, accenderà i riflettori sul piazzale del Pavaglione. Il quadriportico ottocentesco fungerà da palcoscenico per tre concerti dal grande fascino e dall’innegabile attrattiva. Venerdì 28 giugno alle 21.30 sul palco salirà la coppia Colapesce Dimartino con “Lux Eterna Beach” accompagnati dall’Orchestra La Corelli diretta per l’occasione da Davide Ross. Sabato 29 il primo dei due appuntamenti organizzati in collaborazione con Lugocontemporanea: alle 21.30 la musica dei Kula Shaker, protagonisti della musica post-britpop dei primi anni 2000 e autori di alcuni brani divenuti famosi nel mondo come “Hush”. Il weekend del Ravenna Festival a Lugo si concluderà poi domenica 30, ancora alle 21.30, con John De Leo e il suo progetto “Jazzabilly Lovers” feat Rita Marcotulli e Gianluca Petrella. Secondo evento promosso in collaborazione con Lugocontemporanea anche in questa occasione. Info su www.ravennafestival.org.

Fondazione Teatro Rossini

Due sono gli spettacoli proposti dal Comune di Lugo in collaborazione con la Fondazione Teatro Rossini, entrambe negli spazi dell’Arena del Chiostro del Carmine.

Giovedì 27 giugno alle 21.15 il Quartetto Saxofollia feat. Fabrizio Bosso nell’ambito della rassegna Crossroads. Una delle realtà cameristiche più attive e riconosciute in Italia, già vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali. Dal 1993 il quartetto svolge un’intensa attività concertistica e discografica, mentre i suoi componenti collaborano con prestigiose orchestre sinfoniche, da La Fenice di Venezia al Carlo Felice di Genova, dalla Filarmonica della Scala di Milano all’Arena di Verona, passando per il Teatro dell’Opera di Roma e il Comunale di Bologna.

Giovedì 4 luglio alle 21.30 Carmen Souza con “Interconnectedness” insieme a Theo Pascal al contrabbasso e Elias Kacomanolis alla batteria nell’am,bito della rassegna Mundus in collaborazione con Ater. Nata da genitori capoverdiani a Lisbona, in Portogallo, Carmen Souza è cresciuta con i suoni e le tradizioni delle isole. Spesso chiamata la Ella Fitzgerald di Capo Verde, è un punto di riferimento come pioniera femminile che scrive, registra ed esegue la sua formula di successo di World Jazz, in tutto il mondo.

www.teatrorossini.it

Lugocontemporanea

Se dei due appuntamenti organizzati nel cartellone del Ravenna Festival, saranno comunque tanti altri quelli organizzati dall’associazione che proprio nel 2024 festeggia i 20 anni dalla sua fondazione nata nel 2005 da un’idea di John De Leo, Monia Mosconi e del compianto Franco Ranieri.

Il tema del 2024 è “Mondo caos” e invita a una riflessione, un resoconto delle tematiche affrontate nel corso del tempo, legate alla contemporaneità, alle espressioni artistiche, agli umori culturali e politici.

Domenica 30 giugno nel Cortile della Rocca Estense dalle 23 Pieralberto Valli e Giulia Frattini presentano “L’irrilevanza del vero” un’opera che fonde musica, letteratura e live performance.

Lunedì 1° luglio, sempre nel Cortile della Rocca, dalle 21.30 Moro & The Silent Revolution con “La guerra dei poeti”, una conferenza musicata nella quale si racconta la storia di Owen e dell’Europa in guerra negli anni ’10 dello scorso secolo. Uno spettacolo che intreccia suono e racconto. Un’ora narrata e suonata con le poesie di Thomas Hardy, Wilfred Owen ed Edward Thomas trasformate in canzoni dal gruppo. A seguire, dalle ore 22.30 Andrea Mordenti con “Selenoide”. Artista poliedrico, Mordenti propone una composizione per basso elettrico, voce e video che trae ispirazione dall’omonimo romanzo dello scrittore rumeno Mircea Cartarescu. Un concerto con visual design, in cui le parole del testo guidano il percorso.

Martedì 2 luglio alle 21.30 Maura Gancitano e Andrea Colamedici di Tlon portano sul palco di Piazza Mazzini, nel cuore del Pavaglione, “Salons”. Una conferenza interattiva durante la quale il pubblico potrà inviare fotografie e immagini in tempo reale via Whatsapp. Queste verranno proiettate su un grande schermo e commentate all'impronta sul palco, usandole come sproni e spunti per una discussione. Alle 22.30 “Amenità” nel Cortile della Rocca, concerto del Silvia Valtieri Trio.

Inoltre, dal 29 giugno al 28 luglio la Torre del Soccorso e Sala Baracca in Rocca ospiteranno “Tratti Sonori”, esposizione artistica a cura di Andrea Serio e Chiara Stival, con l’organizzazione e supervisione di Massimiliano Fabbri. Una mostra dedicata alle copertine per dischi realizzate da sette artisti italiani contemporanei. Inaugurazione della mostra, a cura di Chiara Stival, sabato 29 alle ore 19.

Info su www.lugocontemporanea.it.

La Milanesiana

Mercoledì 17 luglio La Milanesiana, il festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi arriva a Lugo.

La serata, ospitata nel piazzale del Pavaglione inizierà alle ore 21 con l’introduzione di Elisabetta Sgarbi e la proiezione del corto inedito “Acqua, Terra” di Theo Volpatti. Ospiti speciali della serata saranno Jorge Coulon e Marcelo Coulon degli Inti-Illimani, storico gruppo cileno ambasciatore del patrimonio musicale latino-americano e della world music, da sempre simbolo di lotta contro le dittature e di impegno civile.

Jorge Coulon e Marcelo Coulon si esibiranno insieme al cantautore fiorentino Giulio Wilson e allo scrittore e antropologo Federico Bonadonna nello spettacolo tra parole e musica “Chiedi chi sono gli Inti-Illimani. Pensieri e canzoni che ci sentono vivi”, un percorso evocativo nella memoria storica condivisa. L’appuntamento è in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Visit Emilia-Romagna. Info su www.lamilanesiana.eu.

Emilia Romagna Festival

Lunedì 5 agosto sarà la volta dell’appuntamento annuale con la rassegna Emilia Romagna Festival. Alle ore 21 al Pavaglione “Astor Piazzolla - Tango Nuevo”. Una serata omaggio ad Astor Piazzolla, padre del tango moderno. Insieme al Beltrani Modern Piano Trio, sul palco si esibiranno due talentuosi e celebri ballerini, Chiara Benati e Andrea Vighi, finalisti dei campionati mondiali ed europei di Tango Argentino. Evento ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, non è prevista prenotazione. Info su www.erfestival.org.

Via Emilia Festival

La sesta edizione del Via Emilia Festival “La strada dei cantautori” fa tappa a Lugo sabato 13 luglio alle 21.15 al Pavaglione per la quarta serata di selezione. Il progetto, attraverso la sua programmazione e realizzazione, intende rendere omaggio ai cantautori, che, con la loro musica e le loro indimenticabili canzoni, hanno creato la storia musicale del nostro Paese, testimoniando la ricchezza culturale e le qualità artistiche dell’Italia intera.

Il Concorso presenterà anche aneddoti e curiosità di vita vissuta da parte dei grandi nomi della canzone d’autore, che saranno ospiti delle serate del Concorso e che saranno intervistati da Marco Barbieri.

Accanto ai più prestigiosi autori del panorama, realtà emergenti giovanili. A Lugo si esibiranno: Alessio Riccini Lu Band; Sofia Mariani e Luca Giuliani; Giulio Tellarini; Luca Rambelli; Fabio Tondini; Elia Agostini, Eliachesuona; Giovanni Di Qual; Filippo Grimaldi Stonale Band; Lorenzo Bettini. Info su www.festivalviaemilia.it.

Mercoledì Sotto le Stelle

Saranno quattro le serate che nel 2024 animeranno tutto il centro storico di Lugo con la programmazione dei tradizionali "Mercoledì sotto le Stelle": il 3, 10, 24 e 31 luglio. Ancora una volta si preannunciano serate ricche di spunti, appuntamenti, eventi e occasioni di ritrovo per una città che da anni non perde l’occasione per incontrarsi in centro per queste giornate di festa collettiva.

Tra le novità di quest’anno, un coinvolgimento maggiore delle società sportive, che troveranno spazio quest’anno in piazza Cavour, sul lato esterno del Pavaglione rivolto al Teatro Rossini, mentre in piazza Trisi verranno allestiti mercatini che occuperanno anche corso Garibaldi e via Baracca.

Via Baracca sarà sempre sede dei Mercatini dei Bambini con la colonna sonora delle band della Scuola di Musica Malerbi, il Museo Baracca aperto gratuitamente, come sempre, con serate speciali.

Sul monumento Baracca i consueti grandi spettacoli oltre all’associazione faentina Rumore di Fondo, vincitrice del Bando pubblicato nei mesi scorsi dal Comune, che il 24 luglio proporrà un contest musicale di voci femminili emergenti. Il 31 luglio sempre sul monumento Baracca concerto finale dei “The Cadillac”, in collaborazione con Anffas, che proporranno rock’n’roll e boogie per una chiusura scoppiettante

Dentro al Pavaglione spazio ai bambini con l’organizzazione degli eventi affidata alla Biblioteca Trisi e alla cooperativa Kaleidos che porterà in piazza i giochi di Lugo in Lugo, progetto che nell’inverno ha riscosso grande successo nelle aree verdi e che sta proseguendo tuttora. E in occasione dei saldi estivi, il 10 luglio, i negozi del centro usciranno “sotto le stelle” per un evento nel Pavaglione.

In piazza Savonarola, ribattezzata “Piazza dell’ascolto” la Corelli organizzerà spettacoli musicali e un appuntamento speciale di jazz il 24 luglio nel Pavaglione. In largo della Repubblica si ballerà insieme con “Largo alle Danze”. Come sempre gli artisti di strada, le associazioni, il mago Cristian e tanto altro in collaborazione con il consorzio InBassaRomagna.

Il programma definitivo e dettagliato verrà comunque reso noto nei prossimi giorni.

Arena del Carmine

Anche per l’estate 2024 il Chiostro del Carmine in Piazza Trisi è già tornato ad illuminarsi con la magia del Cinema. Dal 20 giugno è ripartita la rassegna organizzata da Cinemaincentro in collaborazione con il Comune di Lugo, con un programma che punta quest’anno a raggiungere le ottanta serate.

Tanti gli ospiti previsti dopo Francesco Lombardo già approdato a Lugo nei giorni scorsi. Sono già confermati Simone Godano con il suo Sei fratelli (17 luglio) e Piero Messina, di ritorno dalla Berlinale con Another end (31 luglio). Inoltre, il nuovo film di Richard Linklater, “Hitman”, dopo aver conquistato il pubblico del Festival di Venezia, sarà proiettato in anteprima nazionale martedì 25 giugno.

La programmazione, come di consueto, unirà i grandi film internazionali alle migliori produzioni locali, perle

nascoste per i cinefili più intransigenti e titoli per tutta la famiglia, sempre con grande attenzione alla selezione di film di qualità. Info su www.cinemaincentro.com.