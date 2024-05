Le evoluzioni dell'Asfalto day danno il via alla stagione estiva di eventi a Massa Lombarda

Musica, spettacoli, incontri, cinema e mercatini saranno protagonisti fino al mese di settembre dell'estate di Massa Lombarda. Il programma di eventi è organizzato dall’Amministrazione comunale con l’aiuto delle associazioni di volontariato, società sportive, comunità parrocchiali e InMassa Rete d’Imprese.

Anche nell’estate 2024 non manca la Festa de Pargher. Il 1° giugno dalle ore 15, presso la zona artigianale di Fruges, si terrà l’Asfalto day in Notturna che prevede l’esibizione di auto di serie preparate e storiche in una Gimkana. La tradizione Festa de Pargher sarà il fine settimana del 2, 3 e 4 agosto sempre nella Zona Artigianale di Fruges. L’associazione Stella organizza la festa di fine anno per i partecipanti al corso di lingua araba il 2 giugno e sempre nello stesso mese è previsto un momento di riflessione e preghiera unitario della comunità cattolica e islamica di Massa Lombarda.

Tutti i venerdì dell'estate le vie del centro e la piazza sono animate dai mercatini con “Feste del Mercato 2024”. I commercianti aprono i negozi oltre l’orario canonico e la città fa festa anche grazie a vari raduni, musica e iniziative artistiche e sportive. Si parte il 14 giugno con il DJ Set in Piazza Matteotti per continuare il 21 giugno con la “Città dello Sport”; il 28 giugno con lo spettacolo “Danza e Danza” e raduno 500; il 5 luglio “Città delle bambine e dei bambini”; il 12 luglio “Expo Tuning”; 23 agosto con la “Festa del Buco Incavato”.

L’associazione Insieme per Massa 2000, presso il Parco della Pace di Via dell’Unione Europea, organizza due eventi: Il 22 giugno ci sarà la Pizzata al Parco dalle 19 alle 23.30, mentre l’8 settembre, dalle 18 alle 23 si terrà l’Apericena.

L’associazione Il Confine organizza “La notte del solstizio” il 23 giugno dalle 16 presso via stradone, 22 a Villa Serraglio.

Il 23 giugno, AGESCI organizza presso l’Oratorio San Paolo di Massa Lombarda un torneo di calcio di 12 ore no stop a partire dalle ore 9. L'iscrizione è di 10 euro a giocatore e saranno presenti stand gastronomici.

La società Lusa Basket organizza un torneo di 3 contro 3 e 4 contro 4 martedì 25 e mercoledì 26 giugno dalle ore 19:00 alle ore 23:00. Le squadre si affronteranno in un girone all’italiana e fase playoff. le gare si svolgeranno presso il Centro Giovani “Jyl” e in caso di maltempo presso la tensostruttura in via fornace di sopra 1/c.

Al Centro di Quartiere di Fruges tante iniziative culinarie e non solo nei mesi di giugno e settembre. Dal 28 al 30 giugno ci sarà “Fruges in Festa” con un menu di carne e pesce e spaghetti allo scoglio. In particolare il 28 e 29 giugno dalle ore 19, ci sarà la cena con spettacolo e animazione per bambini, mentre domenica 30 pranzo a partire dalle 12 e cena a partire dalle 19.

Nel mese di settembre invece ci sarà l’evento “Fruges saluta l’estate” nel weekend del 20, 21 settembre. Sabato 20 si terrà la cena con paella e spettacolo dalle 19, mentre il giorno seguente il menù prevede pranzo e cena con spaghetti allo scoglio.

La Pro Loco di Massa Lombarda organizza e allestisce, il 29 giugno e il 28 settembre, il Mercatino degli hobbisti e tra agosto e settembre (29-30-31 agosto e 1-2-3-4 settembre) la 37° Sagra delle Sfogline presso l’Area Feste.

La Piazza organizza "Agricoltura Domani" che si terrà il 20 luglio 2024 presso l’Ex Bocciodromo. Si tratta di un evento dedicato alle innovazioni nel settore agricolo e alle sfide future che il settore dell'agricoltura dovrà affrontare. La Ciclistica Minipan organizza a luglio una grande gara ciclistica. Il 21 Luglio si correrà il Gran Premio CFR Meccanica riservato alla categoria esordienti di 1° e 2° anno. Sempre lo stesso giorno, la categoria allievi sarà protagonista del Memorial Miro Fusari Tre Monti Race con un percorso in linea da Massa Lombarda a Imola e ritorno, avvalorato dal passaggio sui tre Monti imolesi.

ANPI il 25 luglio 2024 organizza l’evento culinario “Pasta Asciutta Antifascista” nell’ Area Feste di Massa Lombarda. AVIS di Massa Lombarda propone una serata musicale il 17 agosto. Gli Aironi Bianchi si esibiranno in Piazza Matteotti a partire dalle 21. La tradizionale Festa della Ripresa si terrà tra il 7 e 15 settembre 2024, con il 48° Palio del Timone in programma per domenica 8 settembre. L'associazione “I Ragazzi di Via Angiolina” presenta un Week end di tornei sportivi e divertimento, accompagnato da musica, buon cibo e solidarietà, che servirà a richiamare l’attenzione sul territorio ancora in difficoltà dall’alluvione dello scorso maggio 2023. L’iniziativa dal titolo “Con voi” sarà venerdì 6 (dalle 18 alle 23:30) e sabato 7 settembre (dalle 14 alle 23:30) presso lo Stadio Comunale Dini e Salvalai di Massa Lombarda.

Giovedì 6 giugno, al Centro Culturale Venturini, si terrà la Presentazione del libro di Monia Monti “Giochiamo a meditare. Per ritrovare calma e serenità in un mondo che corre veloce”. L’autrice dialogherà con Elisabetta Sangiorgi Venerdì 7 giugno ci sarà il Saggio della Scuola di Musica Comunale “Antonio Ricci” presso Palazzo Zaccaria Facchini alle 18:30 si esibiranno gli studenti di musica classica, mentre alle 20:30 ci sarà l’esibizione di musica rock. A partire dall’11 giugno e durante tutti i martedì di giugno e luglio, presso il giardino della biblioteca del Centro Culturale Venturini, si terrà “In Biblioteca. Leggere, Ascoltare, Incontrarsi” dalle 10 alle 11. Le letture pubbliche sono dedicate a bambini e ragazzi di tutte le età.

Tutti i giovedì di luglio a partire dal 4 luglio alle ore 17, spazio alle Letture in Giardino presso il Giardino del Centro Culturale Venturini. Le bibliotecarie leggeranno libri e storie per bambini seduti sull’erba.

Anche nel 2024, non mancherà la rassegna cinematografica estiva “Arena in Massa” dal 6 luglio al 18 agosto con 40 serate di proiezioni presso il giardino del Museo della Frutticoltura.

Lunedì 29 luglio alle ore 21 arriva in Piazza Matteotti il Festival del Folclore – Piazza Matteotti. I Paesi e i gruppi partecipanti della 33esima edizione saranno: Benin con Les Supers Anges du Benin; Venezuela con Escuela Municipal de Danzas “Mariara”; Taiwan/Repubblica di cina con Dance Company “Ouyang Huichen”.

Saranno 3 gli appuntamenti di agosto del Piccolo Festival della Narrazione ospitato dal Lavatoio di Massa Lombarda. Il 7 agosto alle ore 21, Cristiano Godano dialoga con Andrea Magnani per la presentazione del suo nuovo libro di prossima pubblicazione.

Il 10 agosto alle ore 6 ci sarà il suggestivo Concerto all’alba con gli Ariane Akite Duo. Infine, il 21 agosto alle ore 21 si terrà il Live Podcast di Jonathan Zenti.

Venerdì 23 agosto sarà il momento della 13° edizione della Festa del Buco Incavato in Piazza Matteotti. Forme d'arte a confronto della declinazione di Pesca Buco Incavato con performance dal vivo in continuità con l'edizione precedente. Alle ore 21 si terrà il concerto della “Santa Balera” con i più grandi successi della musica romagnola di Secondo Casadei e Raoul Casadei per celebrare il 70° anniversario di “Romagna mia”. I musicisti porteranno sul palco in chiave moderna, e non solo, l'energia e la leggerezza del liscio romagnolo. Una performance dal vivo creata da giovanissimi, anche nella versione con coppie di ballerini romagnoli ad arricchire la scena con le loro coreografie e costumi.

Venerdì 6 settembre, al Museo della Frutticoltura si terrà una tappa dell’Emilia Romagna Festival con la musica del Quartetto Saxophone con il concerto “Sax à la Gaguenardise”. Inoltre alle ore 19.45 ci sarà la possibilità di aderire alla visita guidata al Museo della Frutticoltura A. Bonvicini (prenotazione a ERF 0542 25747).

A chiudere gli eventi estivi torna la Biennale d’Arte della Scuola Comunale Arte e Mestieri “Umberto Folli” che sarà visitabile dal 28 settembre al 12 ottobre, Giornata Internazionale del Contemporaneo, presso la Sala del Carmine e il Centro Culturale Venturini

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna propone a Massa Lombarda l’evento “La bella estate”. Dal 1 al 26 luglio presso l’Ex Bocciodromo ci saranno vari laboratori estivi su teatro, sport, Podcast, radio e Role Playing dedicati a ragazzi dal 2008 al 2012.